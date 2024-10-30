Narin Güran Cinayeti: Nevzat Bahtiyar’ın Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın öldürülmesi sebebiyle tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soğukkanlı olduğu görülen Nevzat Bahtiyar’a, jandarma ve savcı nezaretinde Narin’in cansız bedeninin bulunduğu derede keşif yaptırılmış.