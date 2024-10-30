Narin Güran Cinayeti: Nevzat Bahtiyar’ın Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı
Narin Güran Cinayeti: Nevzat Bahtiyar’ın Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı
Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın öldürülmesi sebebiyle tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soğukkanlı olduğu görülen Nevzat Bahtiyar’a, jandarma ve savcı nezaretinde Narin’in cansız bedeninin bulunduğu derede keşif yaptırılmış.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün oyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Narin ile aynı köyede yaşayan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini kendisinin dere kenarına attığını itiraf etmiş ve Narin’i amca Salim Güran’ın öldürdüğünü söylemişti.
Habertürk’ten Veysi İpek, tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın hem sorgudaki hem de keşif yapıldığı sıradaki görüntülerini paylaştı.
Habertürk'ün yayınlandığı Nevzat Bahtiyar'ın görüntüleri 👇
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