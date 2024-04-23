23 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Nisan Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP’nin Seyhan Belediyesi Başkanı Oya Tekin’in, DEM Parti’nin ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafa yapılan montajı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklama geldi.
Son gülerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik ve Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı ve kaybettiği babalık davasıyla gündeme gelen Uğur Dündar, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.
İsviçreli çikolata markası Patiswiss AG, Türkiye’de son günlerde gündem olan Patiswiss markasıyla herhangi bir bağları olmadığını ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirkete daha önce çalıntı marka ismi nedeniyle dava açtığını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivasspor’un uzatmada kazandığı penaltının VAR kayıtlarını açıkladı.
Süper Lig’in yayın ihalesi yaklaşık 2 ay önce yapılmış ve ihaleyi mevcut yayıncı kuruluş olan Katarlı BeIN SPORTS kazanmıştı. Süper Lig ihalesine teklif veren Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran, ihale sürecinde yaşananları açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu eleştiriler sonrası "Takmaya devam edeceğim" dediği 500 bin TL'lik Rolex marka saatini bugün eliyle kapatarak poz verdi.
DEM Parti eski milletvekili Garo Paylan, ABD’nin Los Angeles kentinde gittiği bir kilisede bulunan Ermeniler tarafından protesto edildiği iddia edildi.
Türkiye’nin en çok bilinen cemaatlerinden biri olan İsmailağa’da, 94 yaşındaki Hasan Kılıç’ın ölümü sonrasında cemaatinin yeni liderinin Fikri Doğan olacağı açıklandı.
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ABD’de yol kenarında yanan aracın içinde mahsur kalan sürücü, çevreden geçenlerin insanüstü çabaları sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar araç kamerasıyla kaydedildi.
Bugün şanlı bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ülkenin dört bir yanından, çocuğundan yetişkinine kutlama paylaşımları yapılırken bir anne ise isyan ettiği paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. Annenin isyanı 23 Nisan gösterilerilerinde okulun talep ettiği kostümlerdi.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın, tansiyon problemi yaşaması sebebiyle İzmir-İstanbul seferini yapan uçakta rötar yaşandı. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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