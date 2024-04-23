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Sivasspor-Fenerbahçe Maçının VAR Kayıtları: Penaltı Nasıl Verildi?

Sivasspor-Fenerbahçe Maçının VAR Kayıtları: Penaltı Nasıl Verildi?

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 21:39

Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivasspor’un uzatmada kazandığı penaltının VAR kayıtlarını açıkladı.

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Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması, Sivasspor’un uzatmada attığı penaltıyla 2-2 eşitlikle sonuçlanmış ve Fenerbahçe lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşmüştü.

Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması, Sivasspor’un uzatmada attığı penaltıyla 2-2 eşitlikle sonuçlanmış ve Fenerbahçe lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşmüştü.

TFF, karşılaşmada çok tartışılan penaltı pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, karşılaşmada çok tartışılan penaltı pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı.

Maçının hakeminin devam dediği pozisyonda, karşılaşmanın Alman VAR hakemi Benjamin Brand hakemi kenara çağırarak pozisyonu izletmiş.

Maçının hakeminin devam dediği pozisyonda, karşılaşmanın Alman VAR hakemi Benjamin Brand hakemi kenara çağırarak pozisyonu izletmiş.

Karşılaşmanın hakemi, VAR ekranında pozisyonu izledikten sonra Fenerbahçe kalecisi Livakovic’in müdahalesini penaltı ve sarı kart olarak değerlendirmiş.

Karşılaşmanın hakemi, VAR ekranında pozisyonu izledikten sonra Fenerbahçe kalecisi Livakovic’in müdahalesini penaltı ve sarı kart olarak değerlendirmiş.

İşte çok konuşulan pozisyonun VAR kayıtları 👇

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Cehape Zihniyeti

Şı futbola harcanan enerji, zaman ve paraya yazık.

Balkan Türkleri

Uefa'nın kurallar kitabını okuyun nette var.Penaltı pozisyonunda faule maruz kalan oyuncunun oynadığı top saha içerisindeyse penaltı çalınır diyor.Şutu çekti... Devamını Gör

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