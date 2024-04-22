Fenerbahçe’ye Sivasspor Darbesi: Sivas’ta 2 Puan Bırakan Fenerbahçe Büyük Yara Aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 puan oldu.