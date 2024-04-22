Fenerbahçe’ye Sivasspor Darbesi: Sivas’ta 2 Puan Bırakan Fenerbahçe Büyük Yara Aldı
Fenerbahçe’ye Sivasspor Darbesi: Sivas’ta 2 Puan Bırakan Fenerbahçe Büyük Yara Aldı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 puan oldu.
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takım, son haftalar yaklaşırken ağır bir yara alarak sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Sivasspor’un golleri 57. Dakikada Koita ile 90+4. Dakikada penaltıdan Manaj’dan gelirken Fenerbahçe’nin gollerini 45+2. Dakikada Fred ile 80. Dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu skorla Fenerbahçe puanını 86 yaptı ve zirvedeki Galatasaray ile puan farkı 4’e yükseldi. Sivasspor ise 45 puana çıkarak Avrupa şansını sürdürdü.
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