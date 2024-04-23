Uğur Dündar’dan Meraklandıran Paylaşım: “Yarın Gündem Değişecek”

Son gülerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik ve Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı ve kaybettiği babalık davasıyla gündeme gelen Uğur Dündar, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.