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Uğur Dündar’dan Meraklandıran Paylaşım: “Yarın Gündem Değişecek”

Uğur Dündar’dan Meraklandıran Paylaşım: “Yarın Gündem Değişecek”

Uğur Dündar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 20:06

Son gülerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik ve Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı ve kaybettiği babalık davasıyla gündeme gelen Uğur Dündar, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

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Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sosyal medyada “Tarık Akan” polemiği yaşamıştı.

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sosyal medyada “Tarık Akan” polemiği yaşamıştı.

Sonrasında ise Müge Anlı’nın programına katılan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babası olarak Uğur Dündar olabileceğini iddia etmişti.

Sonrasında ise Müge Anlı’nın programına katılan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babası olarak Uğur Dündar olabileceğini iddia etmişti.

Uğur Dündar ise yapılan DNA testinin olumsuz çıktığını ve konunun kendisi için kapandığını duyurmuştu.

Uğur Dündar ise yapılan DNA testinin olumsuz çıktığını ve konunun kendisi için kapandığını duyurmuştu.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meraklandırdı.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meraklandırdı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı 👇

Uğur Dündar'ın paylaşımı 👇
twitter.com

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