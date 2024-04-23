Sadettin Saran İhalede Yaşananları ve Yeni Hazırlık Planını Açıkladı: “Katar Vatandaşlığına Başvurdum”
Sadettin Saran İhalede Yaşananları ve Yeni Hazırlık Planını Açıkladı: “Katar Vatandaşlığına Başvurdum”
Süper Lig’in yayın ihalesi yaklaşık 2 ay önce yapılmış ve ihaleyi mevcut yayıncı kuruluş olan Katarlı BeIN SPORTS kazanmıştı. Süper Lig ihalesine teklif veren Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran, ihale sürecinde yaşananları açıkladı.
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Tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Sadettin Saran, “Türk futbolu yayıncı kuruluşun esiri olmuş vaziyette” ifadelerini kullandı.
Sadettin Saran, ihalede kendilerinin daha yüksek rakam vermesine rağmen kabul edilmediğini sonrasında ise BeIN SPORTS’un da rakamını yükselttiğini açıkladı.
Saran, ihalenin yıllık 180 milyon euro veren BeIN SPORTS’a verildiğini ve kendilerinin teklifi sayesinde kulüplere ekstradan 300 milyon euro kazandırdıklarını söyledi.
Yeni ihale için de hazırlandıklarını söyleyen Sadettin Saran, hazırlık için Katar vatandaşlığına başvuracağı şakasını yaptı.
Sadettin Saran ayrıca Ali Koç’un aday olmaması durumunda Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacağını da sözlerine ekledi.
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