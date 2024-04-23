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ABD’de Can Pazarı: Yanan Araçtan Böyle Kurtuldu

ABD’de Can Pazarı: Yanan Araçtan Böyle Kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 18:48

ABD’de yol kenarında yanan aracın içinde mahsur kalan sürücü, çevreden geçenlerin insanüstü çabaları sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar araç kamerasıyla kaydedildi.

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ABD’nin Minnesota Eyaleti’ndeki St. Paul kentinde yol kenarında bir araç yanmaya başladı.

ABD’nin Minnesota Eyaleti’ndeki St. Paul kentinde yol kenarında bir araç yanmaya başladı.

Aracın sürücü araç içinde mahsur kalırken, çevredekiler sürücüyü kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye attı.

Aracın sürücü araç içinde mahsur kalırken, çevredekiler sürücüyü kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye attı.

İşte BBC Türkçe’nin yayınladığı video 👇

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