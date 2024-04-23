ABD’de Can Pazarı: Yanan Araçtan Böyle Kurtuldu
ABD’de Can Pazarı: Yanan Araçtan Böyle Kurtuldu
ABD’de yol kenarında yanan aracın içinde mahsur kalan sürücü, çevreden geçenlerin insanüstü çabaları sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar araç kamerasıyla kaydedildi.
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ABD’nin Minnesota Eyaleti’ndeki St. Paul kentinde yol kenarında bir araç yanmaya başladı.
Aracın sürücü araç içinde mahsur kalırken, çevredekiler sürücüyü kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye attı.
İşte BBC Türkçe’nin yayınladığı video 👇
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