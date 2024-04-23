İlber Ortaylı Korkuttu: Uçakta Fenalaştı
İlber Ortaylı Korkuttu: Uçakta Fenalaştı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın, tansiyon problemi yaşaması sebebiyle İzmir-İstanbul seferini yapan uçakta rötar yaşandı. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Twitter'daki Hava Sosyal Medya isimli hesabında haberine göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu akşam THY ait uçakla İzmir’den İstanbul’a dönmek için uçakta hazır bulundu.
Ancak Ortaylı’nın tansiyon problemi yaşaması sebebiyle kaptan kalkışı iptal etti uçağı yeniden kapıya döndürdü.
Doktor tarafından yapılan kontrollerde İlber Ortaylı’nın tansiyon sorunu sebebiyle kendini iyi hissetmediği belirlendi ve yapılan müdahale ve kontrol sonrasında uçmasında bir engel bulunmadı.
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