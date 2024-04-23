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DEM Parti Eski Milletvekili Garo Paylan’a Kilisede Tepki İddası

DEM Parti Eski Milletvekili Garo Paylan’a Kilisede Tepki İddası

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 17:35

DEM Parti eski milletvekili Garo Paylan, ABD’nin Los Angeles kentinde gittiği bir kilisede bulunan Ermeniler tarafından protesto edildiği iddia edildi.

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DEM Parti’nin 27. dönem milletvekilleri arasında yer alan Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan, Ermenistan’da faaliyet gösteren Sosyal Demokrat Hınçak Partisi temsilcilerinden Mihran Khachaturyan ile birlikte Los Angeles’te bulunan bir kiliseye gitti.

DEM Parti’nin 27. dönem milletvekilleri arasında yer alan Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan, Ermenistan’da faaliyet gösteren Sosyal Demokrat Hınçak Partisi temsilcilerinden Mihran Khachaturyan ile birlikte Los Angeles’te bulunan bir kiliseye gitti.

Kilisede bulunan Ermenilerin, Türk parlamenter olduğu için Garo Paylan’a tepki gösterdiği iddia edildi.

Kilisede bulunan Ermenilerin, Türk parlamenter olduğu için Garo Paylan’a tepki gösterdiği iddia edildi.

İşte kilesede yaşananlardan görüntüler 👇

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