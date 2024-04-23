DEM Parti Eski Milletvekili Garo Paylan’a Kilisede Tepki İddası
DEM Parti Eski Milletvekili Garo Paylan’a Kilisede Tepki İddası
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DEM Parti’nin 27. dönem milletvekilleri arasında yer alan Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan, Ermenistan’da faaliyet gösteren Sosyal Demokrat Hınçak Partisi temsilcilerinden Mihran Khachaturyan ile birlikte Los Angeles’te bulunan bir kiliseye gitti.
Kilisede bulunan Ermenilerin, Türk parlamenter olduğu için Garo Paylan’a tepki gösterdiği iddia edildi.
İşte kilesede yaşananlardan görüntüler 👇
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