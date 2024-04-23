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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Montajlı Fotoğraf Paylaşımı: Gerçeği Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Montajlı Fotoğraf Paylaşımı: Gerçeği Ortaya Çıktı

CHP Cumhurbaşkanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 19:20

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP’nin Seyhan Belediyesi Başkanı Oya Tekin’in, DEM Parti’nin ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafa yapılan montajı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seyhan Belediyesi adayı Oya Tekin, oyların yüzde 41.51’ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seyhan Belediyesi adayı Oya Tekin, oyların yüzde 41.51’ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Yeni başkan Oya Tekin, DEM Parti Çukurova ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Yeni başkan Oya Tekin, DEM Parti Çukurova ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Oya Tekin’in paylaştığı fotoğraf 👇

Oya Tekin’in paylaştığı fotoğraf 👇

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise CHP’li başkanın ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafın üstüne eklenen terörist başı Abdullah Öcalan’ın olduğu fotoğrafı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise CHP’li başkanın ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafın üstüne eklenen terörist başı Abdullah Öcalan’ın olduğu fotoğrafı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Saral, montajlı fotoğrafın paylaşımında şu ifadeleri kullandı

Saral, montajlı fotoğrafın paylaşımında şu ifadeleri kullandı

T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!”

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Oktay Saral’ın paylaşımı 👇

Oktay Saral’ın paylaşımı 👇
twitter.com

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