Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Montajlı Fotoğraf Paylaşımı: Gerçeği Ortaya Çıktı

“T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!”