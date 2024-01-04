Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Nikola Tesla ile İlgili Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Nikola Tesla ile İlgili Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Saral, son olarak Tesla otomobili ile Nikola Tesla'yı karıştırınca olanlar oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen Filistin'e Destek Yürüyüşü sonrası İsmail Aydemir isimli kişi 'Hilafet bayrağı' açtığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğramıştı.
Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy 'Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın' dediği anlar kamera kayıtlarında yer almıştı.
Bu olaydan sonra gazeteci Fatih Altaylı "Eline sağlık" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu gündemin üstünden henüz 2 gün geçti ancak Oktay Saral bu kez de şu paylaşımı ile gündem oldu 👇
Twitter kullanıcıları, Nikola Tesla'nın öldüğünü Saral'a bu şekilde hatırlattı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda