Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Nikola Tesla ile İlgili Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Nikola Tesla ile İlgili Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.01.2024 - 17:05 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 17:07

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Saral, son olarak Tesla otomobili ile Nikola Tesla'yı karıştırınca olanlar oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen Filistin'e Destek Yürüyüşü sonrası İsmail Aydemir isimli kişi 'Hilafet bayrağı' açtığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğramıştı.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen Filistin'e Destek Yürüyüşü sonrası İsmail Aydemir isimli kişi 'Hilafet bayrağı' açtığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğramıştı.

Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy 'Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın' dediği anlar kamera kayıtlarında yer almıştı.

Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy 'Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın' dediği anlar kamera kayıtlarında yer almıştı.

Bu olaydan sonra gazeteci Fatih Altaylı "Eline sağlık" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu olaydan sonra gazeteci Fatih Altaylı "Eline sağlık" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Oktay Saral ise Altaylı'ya hakaret içeren bir video paylaşarak karşılık verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu gündemin üstünden henüz 2 gün geçti ancak Oktay Saral bu kez de şu paylaşımı ile gündem oldu 👇

Bu gündemin üstünden henüz 2 gün geçti ancak Oktay Saral bu kez de şu paylaşımı ile gündem oldu 👇

Twitter kullanıcıları, Nikola Tesla'nın öldüğünü Saral'a bu şekilde hatırlattı 👇

Twitter kullanıcıları, Nikola Tesla'nın öldüğünü Saral'a bu şekilde hatırlattı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
7
4
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?