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Özgür Özel'den Görüşme Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa Mesajı: "Önce Uyun Görelim"

Özgür Özel'den Görüşme Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa Mesajı: "Önce Uyun Görelim"

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 19:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak dönüşünde uçakta gazetecilerin CHP lideri Özgür Özel’le görüşmesine ilişkin, " Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak dönüşünde uçakta gazetecilerin CHP lideri Özgür Özel’le görüşmesine ilişkin, " Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasında ayrıca anayasa tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 👇

Özel açıklamasında ayrıca anayasa tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 👇

"İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız. Elbette liderler arasında görüşmeler olur ama anayasa uymamak için değiştirilmez. Önce uyun onu görelim.”

"İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız. Elbette liderler arasında görüşmeler olur ama anayasa uymamak için değiştirilmez. Önce uyun onu görelim.”

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