23 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son dönemlerin en popüler oyuncuları arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan, dijital platformda çektiği sahnelerle gündem oluyor. Üstüne bir de yeni aşka yelken açtığını öğrendiğimiz oyuncunun keyfi yerinde diyecektik ki, ayrılık yaşadığını öğrendik!
2. Serenay Sarıkaya son birkaç gündür binbir farklı konuyla magazinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tam Cem Yılmaz'la aralarında gönderme iddiaları başlamışken şimdiye kadar yan yana görüntülenmediği sevgilisi Mert Demir'le el ele magazinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, "bu ilişki bizden geçmedi" yorumlarını da beraberinde getirdi.
3. İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza giren Yağmur Taktaş, ölüm haberiyle büyük bir şok yaşattı. Ailesi cinayet olduğunu iddia ederken, bahsi geçen eski erkek arkadaşın Yağmur Taktaş ile sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları ortaya çıktı!
4. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine yaptığı göndermeyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Cem Yılmaz bu aralıkta farklı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü komedyen doğum günü fotoğrafındaki sigarayı görünce aşırı yükselen doçent doktora gerekli cevabı verdi.
5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar epey dikkat çekiyor. Bu isimlerden bir tanesi de Ankara Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu tabii ki. Sabahın erken saatlerinde çocuklarla beraber sokağa dökülüp marş söyleyen usta oyuncu, herkesin içini ısıttı.
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6. Son günlerde magazinde sabah akşam sürekli gördüğümüz bir isim var ki o da ünlü komedyen Cem Yılmaz. Kendisi yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gönderme tartışmalarının ardından doğum günü mesajı yayınlayan Cem Yılmaz, yazdıklarıyla bize "ironi herhalde" dedirtti..
7. Oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Merve Dizdar sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Birçok ünlü gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukluk pozlarını paylaşan başarılı oyuncunun yıllar önceki hali gözlerden kalpler çıkardı.
8. Özellikle son dönemlerin en popüler kadın komedi oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu 36. yaşını tüm sevdikleriyle kutladı. Ünlü oyuncunun pastasının rengi ve üzerindeki yıldız deseni yanlış anlaşılınca Sakallıoğlu'dan açıklama geldi!
9. Aslı Enver, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünyalar güzeli kızı Elay'ın fotoğrafı ve videosuyla kutladı! Minik kızının 23 Nisan sevinci kalpleri eritti... 🧿
10. 1 Mart'ta yazar Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlunun yaptığı kaza sonucunda hayatını kaybeden Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına konuk oldu.
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11. 23 Nisan'a özel sünnet fotoğrafını paylaşan Teoman'ın annesinden aldığı bayram talimatı kahkaha attırdı, ana oğulun benzerliği ise ağızları açık bıraktı!
12. 23 Nisan'da sahne alan Sıla, çocukları unutmadı! Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek'ini seslendiren Sıla'nın yorumu çok beğenildi!
13. Wanda Nara hızını alamadı, yeni şarkı çıkarmaya karar verdi! Fakat bu sefer her zamankinden daha çok dikkat çeken bir detay vardı! Yeni klibin Icardi'li sahneleri resmen ağızları açık bıraktı!
14. Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, 23 Nisan'da kızı Mercan'la arasında geçen tatlı diyaloğu paylaştı!
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