23 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu’nun 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Darp raporu alan Talu, sevgilisinden şikayetçi olmuştu. Genç kız, kollarından aldığı darbelerin fotoğraflarını çekerek mahkemeye sundu. 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise "Derin'den ayrılmaya karar verdiğimi söyledim. Öfkeye kapılıp beni ısırdı" diye ifade verdi.
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2. Türkiye’de rock müziğin en önemli isimlerinden biri olan Teoman, Sabah’a verdiği röportajda vasiyetini açıkladı. 57 yaşındaki şarkıcının vasiyetinde iki madde var. İşte detaylar…
3. Son olarak Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle karşımıza çıkan Şevval Sam, sık sık magazin gündemine de geliyor. Show Haber'e özel bir röportaj veren Şevval Sam, Bodrum'u çok sevdiğini ve Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söyledi. Şevval Sam'ın sınıf farkı açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.
4. Geçtiğimiz günlerde konser sezonunu açan Aleyna Tilki Sezen Aksu'nun popüler şarkısı Rakkas'ı seslendirmesinin ardından sahnesinden sesine birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Eleştirirlere aynı konserden başka bir video ile yanıt veren şarkıcı açtı ağzını yumdu gözünü.
5. Hürriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre, herkesin gönlünde taht kurmuş komedyen Tolga Çevik'in "günümüz şöhretleri" hakkındaki sözleri dikkat çekti.
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6. Ala Tokel, Danla Bilic ve Gizem Güven üçlüsü Türkiye Portekiz maçını izlemeye gitti. Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla ilgi çeken üçlü "ne alaka?" dedirtti.
7. Yazın gelmesiyle beraber ünlülerle köşe kapmaca oynama da başladı! Çağatay Ulusoy, Aramızda Kalmasın kameralarına "yeni aşkıyla" yakalandı!
8. Son dönemlerde, dünya güzeli kızı Elay'la gündemden düşmeyen Aslı Enver yaz gelince uzayan saçlarına veda etmeye karar verdi! Saçlarını kestiren Aslı Enver'in son hali, yıllar önce İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakterininkine benzetildi! Gözler yaşardı, yorum yağdı!
9. Çağla Şıkel'in başlattığı buz dolu fıçıya girme furyasından sonra Mus₺afa Sandal da kendini buz dolu küvete attı.
10. Mağlup olduğumuz Türkiye - Portekiz maçına Sefo'yla beraber giden Alizade'nin maç öncesinde Demet Akalın'ın şarkısını seslendirdiği anlar kulak kanattı! 🙈
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11. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan Nihat Doğan, bu sefer de Bülent Ersoy'a sitem ederken bir anda paylaştığı enteresan detaylarla gündeme oturdu...
12. Çekya maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntülerinde dikkat çeken Arda Güler detayına Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montello'yu haşladığı bir yorum geldi.
13. Arda Güler'in elinden formasını alan Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, açtı ağzını yumdu gözünü!
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