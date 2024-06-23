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Hacı Sabancı Doğum Gününü Maaile Kutladı, Hande Çağırılmadı: 23 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hacı Sabancı Doğum Gününü Maaile Kutladı, Hande Çağırılmadı: 23 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 00:00

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı Sabancı süslenip püslendi.

Nazlı Sabancı süslenip püslendi.

Demet Akalın, yazın tadını kokteylle çıkardı.

Demet Akalın, yazın tadını kokteylle çıkardı.

Arzu Sabancı, tüm aileyi topladı biricik oğlu Hacı'nın doğum gününü kutladı.

Arzu Sabancı, tüm aileyi topladı biricik oğlu Hacı'nın doğum gününü kutladı.

Müstakbel kayınbiraderinin doğum gününe davet edilmeyen Hande Erçel, partneri Barış Arduç'la ilk pozunu paylaştı.

Müstakbel kayınbiraderinin doğum gününe davet edilmeyen Hande Erçel, partneri Barış Arduç'la ilk pozunu paylaştı.

Birkaç gündür ortalarda olmayan Şeyma Subaşı spor hikayeleriyle geri döndü.

Birkaç gündür ortalarda olmayan Şeyma Subaşı spor hikayeleriyle geri döndü.
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Kaan Yıldırım'la yaz tatilinin keyfini çıkaran Pınar Deniz, pek mutluydu.

Kaan Yıldırım'la yaz tatilinin keyfini çıkaran Pınar Deniz, pek mutluydu.

Saçlarını kestiren Aslı Enver, kızıyla poz verdi.

Saçlarını kestiren Aslı Enver, kızıyla poz verdi.

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'in babalar gününü ziyafetle kutladı.

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'in babalar gününü ziyafetle kutladı.

Müge Boz'un kızı Vina ve Pelin Akil'in kızları Lina'yla Alin maça çıktı.

Müge Boz'un kızı Vina ve Pelin Akil'in kızları Lina'yla Alin maça çıktı.

Bebeğiyle yazı daha çok evde geçiren Eda Ece, tek tatil hayalini paylaştı.

Bebeğiyle yazı daha çok evde geçiren Eda Ece, tek tatil hayalini paylaştı.
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Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'ı kızları Mavi'ye iş verirken buldu.

Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'ı kızları Mavi'ye iş verirken buldu.

Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, oyuna sardı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, oyuna sardı.

Yasemin Tatlıses, ikizlerinin yüzünü yine göstermedi ama pozunu da ihmal etmedi.

Yasemin Tatlıses, ikizlerinin yüzünü yine göstermedi ama pozunu da ihmal etmedi.
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