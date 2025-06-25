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23-25 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

23-25 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 01:40

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Su Candan, Nihal Candan'ın Son Ses Kaydını Paylaştı

1. Su Candan, Nihal Candan'ın Son Ses Kaydını Paylaştı

Anoreksiyayla savaşını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan 20 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Küçük kız kardeşi Su Candan, ablasının son ses kaydını paylaştı.

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2. Aras Aydın, Melis Birkan'a Nasıl Evlilik Teklifi Ettiğini Anlattı

2. Aras Aydın, Melis Birkan'a Nasıl Evlilik Teklifi Ettiğini Anlattı

Nine Perfect Strangers dizisinde Nicole Kidman gibi dev isimlerle beraber oynayan Aras Aydın, Issız Adam'ın Ada'sı; eşi Melis Birkan'a nasıl evlilik teklifi ettiğini ilk kez anlattı.

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3. Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek, Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu

3. Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek, Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın bir eşi olduğunu cezaevine girdiği süreçte öğrenmiştik. Cezaevinden çıkar çıkmaz boşanma davası açan Faruk Çiçek, Nihal Candan'ın ailesinin kendisi hakkındaki 'Affetmiyorum' ve 'Nihal'i o öldürdü' açıklamaları hakkında ilk kez konuştu.

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4. Hande Erçel, Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı

4. Hande Erçel, Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı

Barış Arduç'la yeni projesi 'Aşkı Hatırla'da sergilediği performans ve sevişme sahneleriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, set bitince yaz moduna geçmeye karar verdi. Hep tek ton görmeye alışık olduğumuz saçlarının rengini açtı!

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5. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Boşanacağı İddia Edildi

5. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Boşanacağı İddia Edildi

Barış Arduç ve Hande Erçel'in sevişme sahneleri X ve Instagram'ın gündemine oturunca gözler Gupse Özay ve Hakan Sabancı'ya çevrilmişti. Gupse Özay'ın eşinin babalar gününü kutlamaması, galaya katılmaması ve tek fotoğraflarını da arşivlediğinin düşünülmesi boşanma dedikodusunu fitilledi.

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6. Can Yaman, Yeni Sevgilisini Cümle Aleme İlan Etti

6. Can Yaman, Yeni Sevgilisini Cümle Aleme İlan Etti

Italian Global Series Fesival'a katılan Can Yaman, kırmızı halıda yeni sevgilisiyle yürüdü. Ünlü DJ ile yeni bir aşka yelken açan Can Yaman'ın havasından geçilmiyordu.

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7. Arzu Sabancı Kaynanalığını Konuşturdu!

7. Arzu Sabancı Kaynanalığını Konuşturdu!

Geçtiğimiz günlerde kız Arzu Alara'yla pozunu yine yüzünü saklayarak, fakat bu sefer adını da sakınarak 'A' ile paylaşan Nazlı Sabancı'ya kaynana Arzu Sabancı'dan karşılık geldi. 

Kaynana, gelinine torunun tam adını hatırlattı!

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8. Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı

8. Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı

23 kiloya düşen ve hayatını kaybeden Nihal Candan'ın kardeşi bağlandığı canlı yayında ablasının eski eşi Faruk Çiçek'in mesajlarını ifşa etti.

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9. Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanma İddiasını Yalanladı

9. Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanma İddiasını Yalanladı

Ünlü oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay'ın boşanacağı iddia edilmişti. Aşkı Hatırla dizisinin ilişkiyi dağıttığı dedikoduları dönerken hem Gupse Özay hem Barış Arduç'tan boşanma iddialarına yalanlama geldi.

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10. Tolga Sarıtaş Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

10. Tolga Sarıtaş Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'un ilk bebeklerine kavuşmasına çok az kaldı. Sosyal medya hesabından oğluna şimdiden aldığı formayı paylaşan Tolga Sarıtaş, miniklerine verecekleri ismi açıkladı!

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11. Emre Altuğ'dan Aşk İtirafı Geldi

11. Emre Altuğ'dan Aşk İtirafı Geldi

Uzun süredir kiminle beraber olduğu merak edilen ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan üstü kapalı bir aşk itirafı geldi.

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12. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Tek Celsede Boşandı

12. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Tek Celsede Boşandı

Ezgi Mola ve oğlu Can'ın babası, iki yıllık eşi Mustafa Aksakallı sessiz sedasız tek celsede boşandı. İlk önce iddia olarak ortaya atılan boşanma dedikodusu, saatler içinde Ezgi Mola tarafından bizzat doğrulandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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