23-25 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Su Candan, Nihal Candan'ın Son Ses Kaydını Paylaştı
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2. Aras Aydın, Melis Birkan'a Nasıl Evlilik Teklifi Ettiğini Anlattı
3. Nihal Candan'ın Eski Eşi Faruk Çiçek, Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu
4. Hande Erçel, Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı
5. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Boşanacağı İddia Edildi
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6. Can Yaman, Yeni Sevgilisini Cümle Aleme İlan Etti
7. Arzu Sabancı Kaynanalığını Konuşturdu!
8. Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı
9. Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanma İddiasını Yalanladı
10. Tolga Sarıtaş Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı
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11. Emre Altuğ'dan Aşk İtirafı Geldi
12. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Tek Celsede Boşandı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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