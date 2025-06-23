Annesi “Affetmiyorum” Demişti: Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu!

“Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar? Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim.”

Kamuoyunda “neden hiç ortalarda yoktu” diye sorgulanan Faruk Çiçek’in, aslında hastaneye gittiği ve Nihal’le son kez görüştüğü de gazeteci Pınar Kerimoğlu’nun açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kerimoğlu, “Nihal yoğun bakımdayken Faruk'u görmek istediğini söyledi. Ben Faruk’la konuştum. O da birkaç saat sonra hastaneye gidip hem doktorla görüştü hem Nihal’le helalleşti.” demişti.