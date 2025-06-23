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Annesi “Affetmiyorum” Demişti: Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu!

Annesi “Affetmiyorum” Demişti: Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 15:24

23 kiloya düşen ve anoreksiya ile verdiği savaşı kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın vefatının ardından eski eşi Faruk Çiçek ilk kez konuştu. Uzun süredir sessiz kalan Çiçek, kayınvalidesi Umut Candan’ın “Onu asla affetmiyorum” sözlerine yanıt verdi. Show TV'den Berat Aşıcıoğlu'na konuşan ve “Nihal’i ben öldürmedim” diyen Çiçek, hastane sürecinde yanında olduğunu söyledi. “Yoğun bakımda helalleştik” açıklaması gündem oldu. 

İşte bu çok konuşulan açıklamalarının tamamı...

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Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi herkesi derinden sarstı.

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi herkesi derinden sarstı.

20 Haziran'da anoreksiya nervoza hastalığıyla verdiği mücadeleyi kaybeden Candan, 23 kiloya kadar düşmüştü. Gündemden düşmeyen ölümünün ardından bu kez konuşulan isim, eski eşi Faruk Çiçek oldu.

Hatırlarsanız, Nihal Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, 16 Kasım 2023’te “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. İlk başta toparlanır gibi olsa da, zamanla yeniden zayıfladığı gözlemlendi. 5 Haziran’da 29 kiloya kadar düşünce hastaneye kaldırıldı, beslenmeyi reddetti, yoğun bakıma alındı. Ne yazık ki 20 Haziran’da kalbi iki kez durdu ve hayata veda etti.

Nihal Candan’ın hastane sürecinde ve vefatının ardından aile içi çatlaklar da gün yüzüne çıktı.

Nihal Candan’ın hastane sürecinde ve vefatının ardından aile içi çatlaklar da gün yüzüne çıktı.

Candan’ın annesi Umut Candan, yaptığı açıklamada damadı Faruk Çiçek’i suçlamıştı: “Kızımı yalnız bıraktı, onu asla affetmiyorum.” demişti. Bu sözler sosyal medyada gündeme oturmuştu. Sessizliğini koruyan Faruk Çiçek ise sonunda Show TV'den Berat Aşıcıoğlu'na konuştu ve ilk kez açıklama yaptı.

Çiçek kendini şu sözlerle savundu:

“Benim yüzümden hastanelere düşmedi. Nihal’i ben öldürmedim. Hapse girmeden önce ayrılık kararı almıştık.”

Ayrıca hakkındaki “terk etti” iddialarına da yanıt verdi:

Ayrıca hakkındaki “terk etti” iddialarına da yanıt verdi:

“Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar? Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim.”

Kamuoyunda “neden hiç ortalarda yoktu” diye sorgulanan Faruk Çiçek’in, aslında hastaneye gittiği ve Nihal’le son kez görüştüğü de gazeteci Pınar Kerimoğlu’nun açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kerimoğlu, “Nihal yoğun bakımdayken Faruk'u görmek istediğini söyledi. Ben Faruk’la konuştum. O da birkaç saat sonra hastaneye gidip hem doktorla görüştü hem Nihal’le helalleşti.” demişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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