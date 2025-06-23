Annesi “Affetmiyorum” Demişti: Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek Suçlamalar Hakkında İlk Kez Konuştu!
23 kiloya düşen ve anoreksiya ile verdiği savaşı kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın vefatının ardından eski eşi Faruk Çiçek ilk kez konuştu. Uzun süredir sessiz kalan Çiçek, kayınvalidesi Umut Candan’ın “Onu asla affetmiyorum” sözlerine yanıt verdi. Show TV'den Berat Aşıcıoğlu'na konuşan ve “Nihal’i ben öldürmedim” diyen Çiçek, hastane sürecinde yanında olduğunu söyledi. “Yoğun bakımda helalleştik” açıklaması gündem oldu.
İşte bu çok konuşulan açıklamalarının tamamı...
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Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi herkesi derinden sarstı.
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Nihal Candan’ın hastane sürecinde ve vefatının ardından aile içi çatlaklar da gün yüzüne çıktı.
Ayrıca hakkındaki “terk etti” iddialarına da yanıt verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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