Dilan Polat, Bahar Candan'la Helva Kavurduğu Paylaşımları Tepki Çekince Yeni Karar Aldığını Duyurdu!
20 Haziran’da, anoreksiya tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın ölümünün ardından, kardeşi Bahar Candan’ın Dilan Polat’ın evine giderek helva kavurması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkiler çığ gibi büyürken, Dilan Polat sessizliğini bozdu ve dikkat çeken bir karar aldığını duyurdu.
Sosyal medyada uzun bir açıklama yapan Polat, artık platformu daha az kullanacağını belirtti.
Buyurun detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal ve Bahar Candan kardeşler uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesi verdiği röportajda “Benim çocuğuma birisi yedirsin. Şöyle kelli felli bir adam gelsin, birisi gelsin yedirsin yani. Peynir ekmek yerse zaten sağlığına kavuşacak.” diyerek adeta feryat etmişti.
Ancak asıl tartışma cenazeden sadece bir gün sonra yaşandı.
Olayın yankıları sürerken, tepkiler üzerine Dilan Polat’tan açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın