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Dilan Polat, Bahar Candan'la Helva Kavurduğu Paylaşımları Tepki Çekince Yeni Karar Aldığını Duyurdu!

Dilan Polat, Bahar Candan'la Helva Kavurduğu Paylaşımları Tepki Çekince Yeni Karar Aldığını Duyurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 13:39

20 Haziran’da, anoreksiya tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın ölümünün ardından, kardeşi Bahar Candan’ın Dilan Polat’ın evine giderek helva kavurması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkiler çığ gibi büyürken, Dilan Polat sessizliğini bozdu ve dikkat çeken bir karar aldığını duyurdu. 

Sosyal medyada uzun bir açıklama yapan Polat, artık platformu daha az kullanacağını belirtti. 

Buyurun detaylara birlikte bakalım.

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi biliyorsunuz.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi biliyorsunuz.

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ikiliden Nihal Candan, cezaevindeyken ciddi sağlık problemleri yaşamıştı. Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hastaneye kaldırılan Candan, tahliyesinin ardından hızla kilo kaybetmeye devam etti.

Annesi verdiği röportajda “Benim çocuğuma birisi yedirsin. Şöyle kelli felli bir adam gelsin, birisi gelsin yedirsin yani. Peynir ekmek yerse zaten sağlığına kavuşacak.” diyerek adeta feryat etmişti.

Annesi verdiği röportajda “Benim çocuğuma birisi yedirsin. Şöyle kelli felli bir adam gelsin, birisi gelsin yedirsin yani. Peynir ekmek yerse zaten sağlığına kavuşacak.” diyerek adeta feryat etmişti.

23 kiloya kadar düşen Nihal, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Önceki gün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ancak asıl tartışma cenazeden sadece bir gün sonra yaşandı.

Ancak asıl tartışma cenazeden sadece bir gün sonra yaşandı.

Bahar Candan’ın Dilan Polat’ın evine gitmesi ve orada helva kavurarak “Abla seni çok seviyorum, sana helva kavuruyoruz, birazdan senin için dağıtacağız” demesi sosyal medyada büyük bir infial yarattı. 

Kullanıcılar Bahar Candan’ı da, o videoda yanında olan Dilan Polat’ı da eleştiri bombardımanına tuttu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Olayın yankıları sürerken, tepkiler üzerine Dilan Polat’tan açıklama geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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