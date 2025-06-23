Dilan Polat, Bahar Candan'la Helva Kavurduğu Paylaşımları Tepki Çekince Yeni Karar Aldığını Duyurdu!

Bahar Candan’ın Dilan Polat’ın evine gitmesi ve orada helva kavurarak “Abla seni çok seviyorum, sana helva kavuruyoruz, birazdan senin için dağıtacağız” demesi sosyal medyada büyük bir infial yarattı.

Kullanıcılar Bahar Candan’ı da, o videoda yanında olan Dilan Polat’ı da eleştiri bombardımanına tuttu.