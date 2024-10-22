22 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Ekim Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkiye’de siyaset son ayların en hareketli gününü geçiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşma yaparak örgütün lağvedildiğini söylemesini istedi. Bahçeli’nin bu çağrısı sonrasında hemen hemen her kesim düşüncülerini açıklamaya başladı. Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ise “Bahçeli’nin konuşmasını samimi buluyorum” ifadelerini bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya üstü kapalı destek verdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihî fırsat penceresinin, kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklama siyasetin gündeminde birinci mesele oldu. Ankara’da Bahçeli’nin “Öcalan çağrısı” konuşulurken, İYİ Parti’den 15 milletvekilinin istifa ederek MHP’ye geçeceği iddiası da gündeme geldi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düşmüştü. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin konu üzerinde neredeyse mayıs ayından beri çalıştığını vurguladı ve şartlarını şu maddelerle açıkladı: "Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Bahçeli, “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun ve örgütün lağvedildiğini açıklasın” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamalar sonrasında Abdullah Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündem oldu.
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İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan olayda ambulans trafikte seyrederken bencil bir sürücünün ısrarla yol vermediği anlar kayda alındı. Sürücüye kesilen 1390 TL cezaya ise sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda trafik ekipleri denetim yaparken, yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın aracını durdurmak istedi. Ancak şahıs dur ihtarına uymayınca kargaşa yaşandı.
Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın tecritinin kalkmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalar devam ederken ChatGPT çok merak edilen soruyu yanıtladı.
Türkiye’de son günlerde sağlıkta yaşanan skandallar konuşulurken, Interpol tarafından kırmızı bültenle organ kaçakçılığı suçlamasıyla aranan Boris Wolfman isimli İsrail vatandaşının uzun süredir Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı. Wolfman, başkası üzerine kurduğu şirketle sağlık turizmi işinin yanı sıra tarım ile de ilgileniyormuş.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Meclis’te PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Bahçeli, Öcalan’ın PKK’yı lağvettiğini açıklaması için TBMM’de konuşma yapmaya çağırmıştı. Gazeteci İrfan Aktan, yarın Öcalan cephesinden bir mesaj gelebileceğini açıkladı.
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Twitter, FETÖ yanlısı haberler yapan “Bold Medya” ve “Kronos Haber” isimli haber sitelerinin Twitter adresleri ile FETÖ suçlamasından aranırken yurt dışına kaçan gazeteci Cevheri Güven’in hesabını kapattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı konusu haline geldi. Bahçeli, tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a, “Gel Meclis’te konuş ve örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısında bulunmuştu. Yakın siyasi tarihin en çarpıcı çağrısı sonrasında gazeteci Hande Fırat, tecritte olduğu iddia edilen Abdullah Öcalan’a ziyaret izni verildiğini iddia etti.
Gazze’de katliamına devam eden İsrail, Lübnan’da da Hizbullah ile savaşıyor. İsrail, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı hava saldırısında öldürmüştü. Nasrallah sonrasında Hizbullah’ın başına geçeceği konuşulan Haşim Safieddin’in de öldürüldüğü duyuruldu.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrıda “umut hakkı” da geçmişti. “Umut hakkı”, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan veya idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen mahkumların, 25’inci yılı sonrasında yeniden topluma buluşmasını sağlıyor. Tüm bunlar olurken, DEM Parti’nin Eylül ayında “Umut hakkı” için kanun teklifi verdiği ortaya çıktı.
Son olarak DEM Parti’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan ve daha önce Meclis’te iki dönem milletvekilliği de yapan Gültan Kışanak, “Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Sayın Öcalan'ın sesini duyabiliriz” açıklamasında bulundu.
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