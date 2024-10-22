İsrail’den Hizbullah’a Bir Darbe Daha: Lider Olacağı Konuşulan Haşim Safieddin de Öldürülmüş!
İsrail’den Hizbullah’a Bir Darbe Daha: Lider Olacağı Konuşulan Haşim Safieddin de Öldürülmüş!
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İsrail, ablukaya aldığı Gazze’de binlerce kişiyi öldürmüş ve milyonlarca insanı ise açlığa mahkum etmişti.
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İsrail son olarak, öldürdüğü İsmail Haniye sonrasında Hamas’ın başına geçen Yahya Sinvar’ı da çatışmada katletmişti.
İsrail, Gazze’deki katliamına devam ederken, Lübnan’da bulunan Hizbullah’a da ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Reuters, İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah sonrasında örgütün başına geçeceği konuşulan Haşim Safieddin’in de öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas’tan son yapılan açıklamada, artık örgütün başına geçecek ismin açıklanmayacağı ve gizli tutulacağı duyurulmuştu.
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