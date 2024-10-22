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İsrail’den Hizbullah’a Bir Darbe Daha: Lider Olacağı Konuşulan Haşim Safieddin de Öldürülmüş!

İsrail’den Hizbullah’a Bir Darbe Daha: Lider Olacağı Konuşulan Haşim Safieddin de Öldürülmüş!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 23:32

Gazze’de katliamına devam eden İsrail, Lübnan’da da Hizbullah ile savaşıyor. İsrail, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı hava saldırısında öldürmüştü. Nasrallah sonrasında Hizbullah’ın başına geçeceği konuşulan Haşim Safieddin’in de öldürüldüğü duyuruldu.

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İsrail, ablukaya aldığı Gazze’de binlerce kişiyi öldürmüş ve milyonlarca insanı ise açlığa mahkum etmişti.

İsrail, ablukaya aldığı Gazze’de binlerce kişiyi öldürmüş ve milyonlarca insanı ise açlığa mahkum etmişti.

İsrail son olarak, öldürdüğü İsmail Haniye sonrasında Hamas’ın başına geçen Yahya Sinvar’ı da çatışmada katletmişti.

İsrail son olarak, öldürdüğü İsmail Haniye sonrasında Hamas’ın başına geçen Yahya Sinvar’ı da çatışmada katletmişti.

İsrail, Gazze’deki katliamına devam ederken, Lübnan’da bulunan Hizbullah’a da ağır darbe vurmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’deki katliamına devam ederken, Lübnan’da bulunan Hizbullah’a da ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Reuters, İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah sonrasında örgütün başına geçeceği konuşulan Haşim Safieddin’in de öldürüldüğünü duyurdu.

Reuters, İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah sonrasında örgütün başına geçeceği konuşulan Haşim Safieddin’in de öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas’tan son yapılan açıklamada, artık örgütün başına geçecek ismin açıklanmayacağı ve gizli tutulacağı duyurulmuştu.

Hamas’tan son yapılan açıklamada, artık örgütün başına geçecek ismin açıklanmayacağı ve gizli tutulacağı duyurulmuştu.

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