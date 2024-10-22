İstanbul’da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Kesilen 1390 TL Cezaya Vatandaşlardan Tepki Geldi
İstanbul’da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Kesilen 1390 TL Cezaya Vatandaşlardan Tepki Geldi
İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan olayda ambulans trafikte seyrederken bencil bir sürücünün ısrarla yol vermediği anlar kayda alındı. Sürücüye kesilen 1390 TL cezaya ise sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Kaynak: TRT Haber
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Ambulans aracın arkasında yer almasına ve yol istemesine rağmen dikkate almayan sürücü ambulansın içindeki görevliler tarafından cep telefonuyla videoya alındı.
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Sürücüye yaptığı bu davranışından dolayı kesilen 1390 TL ceza karşısında sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu.
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