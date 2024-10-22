16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Polisten Kaçarken Bir Vatandaşın Çelme Takması Sonucu Yakalandı
16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Polisten Kaçarken Bir Vatandaşın Çelme Takması Sonucu Yakalandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polislerin şüphelenerek durdurmak istediği aracı süren şahıs, kaçmak isterken kazaya sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aracıyla kaçamayacağını anlayan şahıs inip koşmaya başladı ancak pelerinsiz bir kahraman kendisine çelme takınca kıskıvrak yakalandı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın