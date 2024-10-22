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16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Polisten Kaçarken Bir Vatandaşın Çelme Takması Sonucu Yakalandı

16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Polisten Kaçarken Bir Vatandaşın Çelme Takması Sonucu Yakalandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:57

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda trafik ekipleri denetim yaparken, yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın aracını durdurmak istedi. Ancak şahıs dur ihtarına uymayınca kargaşa yaşandı.

Kaynak: İHA

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Polislerin şüphelenerek durdurmak istediği aracı süren şahıs, kaçmak isterken kazaya sebep oldu.

Polislerin şüphelenerek durdurmak istediği aracı süren şahıs, kaçmak isterken kazaya sebep oldu.

Aracıyla kaçamayacağını anlayan şahıs inip koşmaya başladı ancak pelerinsiz bir kahraman kendisine çelme takınca kıskıvrak yakalandı.

Aracıyla kaçamayacağını anlayan şahıs inip koşmaya başladı ancak pelerinsiz bir kahraman kendisine çelme takınca kıskıvrak yakalandı.

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