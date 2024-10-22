16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Polisten Kaçarken Bir Vatandaşın Çelme Takması Sonucu Yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda trafik ekipleri denetim yaparken, yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın aracını durdurmak istedi. Ancak şahıs dur ihtarına uymayınca kargaşa yaşandı.

Kaynak: İHA