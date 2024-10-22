FETÖ Yanlısı Hesaplara Twitter Darbesi: Birçok Hesap Kapatıldı!
FETÖ Yanlısı Hesaplara Twitter Darbesi: Birçok Hesap Kapatıldı!
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FETÖ lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz günlerde 1999’dan beri yaşadığı ABD’de 84 yaşında ölmüştü.
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FETÖ liderinin ölümü sonrasında örgüte bağlı bazı hesaplar özellikle Twitter’da ölen örgüt liderini öven açıklamalar yapmıştı.
Twitter, FETÖ yanlısı haber sitelerinin hesaplarını kapattı.
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Ayrıca FETÖ soruşturmasından aranırken yurt dışına kaçan Cevheri Güven’in de hesabı katılanlar arasında.
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Twitter'ın, aralarında Hakan Şükür, Can Dündar, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu gibi isimlerin de olduğu toplam 119 hesabı engelledi.
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