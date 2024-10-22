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FETÖ Yanlısı Hesaplara Twitter Darbesi: Birçok Hesap Kapatıldı!

FETÖ Yanlısı Hesaplara Twitter Darbesi: Birçok Hesap Kapatıldı!

FETÖ
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 20:49 Son Güncelleme: 22.10.2024 - 22:18

Twitter, FETÖ yanlısı haberler yapan “Bold Medya” ve “Kronos Haber” isimli haber sitelerinin Twitter adresleri ile FETÖ suçlamasından aranırken yurt dışına kaçan gazeteci Cevheri Güven’in hesabını kapattı.

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FETÖ lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz günlerde 1999’dan beri yaşadığı ABD’de 84 yaşında ölmüştü.

FETÖ lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz günlerde 1999’dan beri yaşadığı ABD’de 84 yaşında ölmüştü.

FETÖ liderinin ölümü sonrasında örgüte bağlı bazı hesaplar özellikle Twitter’da ölen örgüt liderini öven açıklamalar yapmıştı.

FETÖ liderinin ölümü sonrasında örgüte bağlı bazı hesaplar özellikle Twitter’da ölen örgüt liderini öven açıklamalar yapmıştı.

Twitter, FETÖ yanlısı haber sitelerinin hesaplarını kapattı.

Twitter, FETÖ yanlısı haber sitelerinin hesaplarını kapattı.

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Ayrıca FETÖ soruşturmasından aranırken yurt dışına kaçan Cevheri Güven’in de hesabı katılanlar arasında.

Ayrıca FETÖ soruşturmasından aranırken yurt dışına kaçan Cevheri Güven’in de hesabı katılanlar arasında.
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Twitter'ın, aralarında Hakan Şükür, Can Dündar, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu gibi isimlerin de olduğu toplam 119 hesabı engelledi.

Twitter'ın, aralarında Hakan Şükür, Can Dündar, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu gibi isimlerin de olduğu toplam 119 hesabı engelledi.

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