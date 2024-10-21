Anadolu Ajansı, Fethullah Gülen’in Öldüğü Odayı Buldu: FETÖ, Son Olarak 251 Numaralı Odada Kalmış
Anadolu Ajansı, Fethullah Gülen’in Öldüğü Odayı Buldu: FETÖ, Son Olarak 251 Numaralı Odada Kalmış
Anadolu Ajansı (AA), Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.
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Ergenokon, Balyoz ve askeri casusluk gibi kumpas davaları, 7 Şubat MİT krizi ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ’nün elebaşı olan Fetullah Gülen hakkında Türkiye’de çok sayıda dava bulunuyordu.
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Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.
Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.
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