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Firari Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'in Ölüm Anını Anlattı

Firari Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'in Ölüm Anını Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.10.2024 - 15:34

Fethullah Gülen'in ölümü FETÖ bağlantılı medya kuruluşlarında üzüntüyle karşılandı. Ülkemizde yasaklı olan tr724 YouTube kanalında FETÖ elebaşının ölümü yorumlandı. Programa katılanlardan biri de Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'ydı.

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Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni 2014 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ardından yurt dışına kaçmıştı.

Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni 2014 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ardından yurt dışına kaçmıştı.

Geçtiğimiz yıl ABD'de olduğu ortaya çıkan Dumanlı Tr724 TV isimli kanalın canlı yayınına katıldı.

Geçtiğimiz yıl ABD'de olduğu ortaya çıkan Dumanlı Tr724 TV isimli kanalın canlı yayınına katıldı.

Firari şahıs FETÖ elebaşının ölümünü şu şekilde anlattı;

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