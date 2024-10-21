Firari Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'in Ölüm Anını Anlattı

Fethullah Gülen'in ölümü FETÖ bağlantılı medya kuruluşlarında üzüntüyle karşılandı. Ülkemizde yasaklı olan tr724 YouTube kanalında FETÖ elebaşının ölümü yorumlandı. Programa katılanlardan biri de Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'ydı.