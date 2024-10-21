AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Açıklaması

'Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.'