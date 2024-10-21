AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çelik, “Gülen haindi vatansız olarak öldü” dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası açıklamalarda bulundu.
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FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili konuşan Çelik, “Fethullah Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti” diyen Çelik, şunları söyledi:
"Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz."
"Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz."
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Hoca efendi hazretleri deyip başımıza babam çıkardı dimi?