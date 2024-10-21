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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 16:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çelik, “Gülen haindi vatansız olarak öldü” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası açıklamalarda bulundu.

FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili konuşan Çelik, “Fethullah Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti” diyen Çelik, şunları söyledi:

FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili konuşan Çelik, “Fethullah Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti” diyen Çelik, şunları söyledi:

'Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.'

"Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz."

"Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz."

"Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz."

"Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz."

'15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu.'

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maestro__maestro

Hoca efendi hazretleri deyip başımıza babam çıkardı dimi?