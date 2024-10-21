İnsanlar FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Ne Halde Olduklarını Yeniden Paylaştı
İnsanlar FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Ne Halde Olduklarını Yeniden Paylaştı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından terörist grubun yaptıkları yeniden hatırlandı. İnsanlar 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını işte böyle paylaştı 👇
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında öldü. Terörist başının ölümünden sonra ülkemizde yapmış olduğu eylemler yeniden konuşulmaya başlandı.
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15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi de FETÖ'nün yaşattığı felaketlerden sadece bir tanesiydi.
Tanrı Şiva isimli kullanıcı takipçilerine 15 Temmuz'da nerede, ne yaptıklarını sordu 👇
Ve birbirinden çeşitli cevaplar aldı 👇
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