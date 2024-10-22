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Kırmızı Bültenle Aranan İsrail Vatandaşı Organ Kaçakçısı Türkiye’de Sağlık Turizmi İşi Yapıyor!

Kırmızı Bültenle Aranan İsrail Vatandaşı Organ Kaçakçısı Türkiye’de Sağlık Turizmi İşi Yapıyor!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 20:06

Türkiye’de son günlerde sağlıkta yaşanan skandallar konuşulurken, Interpol tarafından kırmızı bültenle organ kaçakçılığı suçlamasıyla aranan Boris Wolfman isimli İsrail vatandaşının uzun süredir Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı. Wolfman, başkası üzerine kurduğu şirketle sağlık turizmi işinin yanı sıra tarım ile de ilgileniyormuş.

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2015 yılında İstanbul’da “organ kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alınan ve yaklaşık 1 yıl sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest kalan Boris Wolfman’ın uzun süredir Türkiye’de ikamet ettiği ortaya çıktı.

2015 yılında İstanbul’da “organ kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alınan ve yaklaşık 1 yıl sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest kalan Boris Wolfman’ın uzun süredir Türkiye’de ikamet ettiği ortaya çıktı.

Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş’ın haberine göre, İsrail vatandaşı olan Boris Wolfman, uzun süredir Türkiye’de yaşıyor ve kendini “İsrailli iş insanı olarak” tanıtıyor.

Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş’ın haberine göre, İsrail vatandaşı olan Boris Wolfman, uzun süredir Türkiye’de yaşıyor ve kendini “İsrailli iş insanı olarak” tanıtıyor.

Kaynak

Boris Wolfman’ın yargılanma sürecinde hazırlanan savcılık iddianamesinde Boris Volfman’ın Suriyeli mültecilerin organlarını satmaya ikna etmek için Bangkok'tan İstanbul'a geldiği, organ kaçakçılığı yapan firari Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

Boris Wolfman’ın yargılanma sürecinde hazırlanan savcılık iddianamesinde Boris Volfman’ın Suriyeli mültecilerin organlarını satmaya ikna etmek için Bangkok'tan İstanbul'a geldiği, organ kaçakçılığı yapan firari Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

6 Aralık 2015 günü tutuklanan İsrailli organ kaçakçısı 12 Temmuz 2016 tarihinde 'yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle' serbest bırakıldı.

6 Aralık 2015 günü tutuklanan İsrailli organ kaçakçısı 12 Temmuz 2016 tarihinde 'yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle' serbest bırakıldı.

Wolfman, 2018 yılında ise Türkiye’de Özkan Çelik isimli kişi üzerine Royal İnnovative isimli şirket kurdu. Şirket uluslararası sağlık turizminden, meyve sebze ithalat ihracatına, elmas üretiminden demir çelik ihracatına kadar pek çok alanda faaliyette bulunabiliyor.

Wolfman, 2018 yılında ise Türkiye’de Özkan Çelik isimli kişi üzerine Royal İnnovative isimli şirket kurdu. Şirket uluslararası sağlık turizminden, meyve sebze ithalat ihracatına, elmas üretiminden demir çelik ihracatına kadar pek çok alanda faaliyette bulunabiliyor.
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Interpol tarafından organ kaçakçılığı sebebiyle halen aranması bulunan Wolfman’ın şirketinin, 6 Şubat depremleri zamanında Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi de kurduğu ortaya çıktı.

Interpol tarafından organ kaçakçılığı sebebiyle halen aranması bulunan Wolfman’ın şirketinin, 6 Şubat depremleri zamanında Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi de kurduğu ortaya çıktı.

6 Şubat depreminin ardından deprem bölgesinde kurduğu sahra hastane ile yardım faaliyetinde bulunan kuruluşun ismi Rabin Medical; İsrail adalet Bakanlığı tarafından Boris Woflman ve organ çetesi ortaklarının faaliyet gösterdiği hastane olarak kayıtlara geçen kurum.

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