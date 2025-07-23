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21-23 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

21-23 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.07.2025 - 23:54

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Bahar Şahin, Sette Şiddet ve Mobbing İddiasını Yalanlayan Mine Tugay'a İhtarname Çekti

1. Bahar Şahin, Sette Şiddet ve Mobbing İddiasını Yalanlayan Mine Tugay'a İhtarname Çekti

Katıldığı bir programda Zalim İstanbul setinde yaşadığı zorbalığı ve şiddeti anlatan ve kısa süre içinde Mine Tugay'dan bahsettiği anlaşılan Bahar Şahin, Tugay'ın yalanlamasının ardından ihtarname ile cevap verdi.

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2. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Boşanma Sonrası Tatile Çıktı

2. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Boşanma Sonrası Tatile Çıktı

Daha yeni anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiklerini şok bir şekilde açıklayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, oğulları Can için beraber tatile çıktı.

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3. Nihal Candan'ın Annesi Pişmanlıklarını Saydı

3. Nihal Candan'ın Annesi Pişmanlıklarını Saydı

Kızı Nihal Candan'ı anoreksiyadan kaybeden acılı anne Umut Candan, kızlarını büyütürken yaptığı hataları saydı, pişmanlıklarını sıraladı.

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4. Mobbbing İddiasında Bahar Şahin'i Destekleyen Deniz Uğur, Ağır Bir Göndermede Bulundu

4. Mobbbing İddiasında Bahar Şahin'i Destekleyen Deniz Uğur, Ağır Bir Göndermede Bulundu

Bahar Şahin'in Mine Tugay'dan gördüğünü iddia ettiği mobbing açıklamasını destekleyen oyuncu Deniz Uğur, hızını alamadı. Bu sefer ağır bir göndermede bulundu.

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5. Sibel Can'ın Kızının Annesine Benzerliği Dikkat Çekti

5. Sibel Can'ın Kızının Annesine Benzerliği Dikkat Çekti

Ünlü şarkıcı Sibel Can bu sefer kızıyla gündeme geldi. Can'ın biricik kızı Melisa Ural'ın annesine benzerliği dikkat çekti.

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6. Hazal Kaya Saçlarını Sarıya Boyattı

6. Hazal Kaya Saçlarını Sarıya Boyattı

Uzun bir süredir kızıl saçlarıyla görmeye alıştığımız ünlü oyuncu Hazal Kaya, saçlarını yeniden sarıya boyattı. Yaza özel imajı çok beğenildi.

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7. Ozan Güven'in Eski Sevgilisini Darbettiği Abajur Silah Sayıldı

7. Ozan Güven'in Eski Sevgilisini Darbettiği Abajur Silah Sayıldı

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davada Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gerekçeli karar açıklandı. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur silah sayıldı.

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8. Mine Tugay'la Çalışan Stüdyo Sahibi Tarafını Seçti, Hiç Acımadı!

8. Mine Tugay'la Çalışan Stüdyo Sahibi Tarafını Seçti, Hiç Acımadı!

Hem Mine Tugay hem Bahar Şahin'le çalıştığını söyleyen stüdyo sahibi, tarafını belli etti. Mine Tugay'a hiç acımadı!

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9. Hayal Köseoğlu Ticarete Atılmaya Karar Verdi

9. Hayal Köseoğlu Ticarete Atılmaya Karar Verdi

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, ticarete atılmaya karar verdi. Yeni 'icadı' telefon şemsiyesi, sosyal medyada alay konusu oldu.

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10. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Bebeğinin Yüzü Gözüktü

10. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Bebeğinin Yüzü Gözüktü

2020 yılından bu yana evli olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Atlas'a kavuşmuştu. Minik bebeğin yüzü ilk kez gözüktü!

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11. Gupse Özay'dan Bebek Sinyali mi Geldi?

11. Gupse Özay'dan Bebek Sinyali mi Geldi?

Barış Arduç'la boşanacakları iddia edilen Gupse Özay, çocuk dövmeleri yapmaya düştüğünü, 'İkinci çocuk sinyali mi?' dedirten bir notla paylaştı.

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12. Ajda Pekkan'ın Mimik Oynatamadığı Anlar Gündem Oldu

12. Ajda Pekkan'ın Mimik Oynatamadığı Anlar Gündem Oldu

Ajda Pekkan'ın son konserinde mimiklerini dahi oynatamadığı anlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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13. Burak Özçivit "Damat Tıraşı" Oldu

13. Burak Özçivit "Damat Tıraşı" Oldu

Kuruluş Osman'a altı sezonun sonunda veda eden Burak Özçivit, önce sakallarını kısalttırmıştı. Bu sefer imaj değişikliğine seviye atlatarak damat tıraşı oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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