21-23 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Bahar Şahin, Sette Şiddet ve Mobbing İddiasını Yalanlayan Mine Tugay'a İhtarname Çekti
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2. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Boşanma Sonrası Tatile Çıktı
3. Nihal Candan'ın Annesi Pişmanlıklarını Saydı
4. Mobbbing İddiasında Bahar Şahin'i Destekleyen Deniz Uğur, Ağır Bir Göndermede Bulundu
5. Sibel Can'ın Kızının Annesine Benzerliği Dikkat Çekti
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6. Hazal Kaya Saçlarını Sarıya Boyattı
7. Ozan Güven'in Eski Sevgilisini Darbettiği Abajur Silah Sayıldı
8. Mine Tugay'la Çalışan Stüdyo Sahibi Tarafını Seçti, Hiç Acımadı!
9. Hayal Köseoğlu Ticarete Atılmaya Karar Verdi
10. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Bebeğinin Yüzü Gözüktü
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11. Gupse Özay'dan Bebek Sinyali mi Geldi?
12. Ajda Pekkan'ın Mimik Oynatamadığı Anlar Gündem Oldu
13. Burak Özçivit "Damat Tıraşı" Oldu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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