20 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
20 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.
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Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi. Motorsikletlilere trafik yasağı geldi.
İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret eden özgür Özel, "Silivri soğuktur" şakasını yaptı.
TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin en yeni projelerinden bir tanesi de 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu. Bir dönem dizisi olan yapımın hazırlıkları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
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Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası eski performansını bir türlü yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe kariyeri noktalandı.
24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği açıklandı.
Evlat edinerek annelik duygusunu tadan 16 ünlü ismi açıklıyoruz.
Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı. Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı.
Ünlü rapçi Drake, Avustralya’daki konserinde hamile bir hayranının açtığı pankartı okuduktan sonra yaptığı jestle gündem oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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