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20 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

20 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 20:51

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 30'a yükseldi. 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi. Motorsikletlilere trafik yasağı geldi.

Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi. Motorsikletlilere trafik yasağı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Havalimanına iniş yapamayan uçakların pilotları ile kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret eden özgür Özel, "Silivri soğuktur" şakasını yaptı.

Tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret eden özgür Özel, "Silivri soğuktur" şakasını yaptı.

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla yargılanan Özdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haftalardır tutuklu bulunan Özdağ'ın destekçileri, Silivri Cezaevi'nin önünde nöbet tutuyor. Pek çok siyasi isim de kendisine ziyarette bulunuyor.

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin en yeni projelerinden bir tanesi de 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu. Bir dönem dizisi olan yapımın hazırlıkları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin en yeni projelerinden bir tanesi de 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu. Bir dönem dizisi olan yapımın hazırlıkları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı yapım sete çıkmadan, bir oyuncu kadrodan ayrıldı.

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Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası eski performansını bir türlü yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe kariyeri noktalandı.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası eski performansını bir türlü yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe kariyeri noktalandı.

Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun Major Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angelas FC'ye kiralandığını duyurdu.

24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği açıklandı.

24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği açıklandı.

Evlat edinerek annelik duygusunu tadan 16 ünlü ismi açıklıyoruz.

Evlat edinerek annelik duygusunu tadan 16 ünlü ismi açıklıyoruz.

Anne olmak sadece doğurmakla ilgili değil, bazen kalpten gelen duyguyla kurulan bağlar da annelik duygularını yaşatabiliyor. Kimisi biyolojik olarak çocuk sahibi olamasa da evlat edinerek annelik duygusunu yaşıyor, kimisi ise bir çocuğu görünce hemen bağ kurup onu kucaklıyor.

Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı. Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı.

Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı. Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı.

Müge Anlı kendisine neden oğlunu aramadığını sorunca kadının cevabı 'Parasızlık' oldu. Ünlü sunucu bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 'Öyleyse bizi nasıl emniyete şikayet ettiniz? Diğer oğlunuz ve gelininiz kaç kez polise gitti?!' diye konuştu. O açıklama izleyenleri de şaşırttı. Kadının karşılık olarak söylediği ise 'Pes' dedirtti.

Ünlü rapçi Drake, Avustralya’daki konserinde hamile bir hayranının açtığı pankartı okuduktan sonra yaptığı jestle gündem oldu.

Ünlü rapçi Drake, Avustralya’daki konserinde hamile bir hayranının açtığı pankartı okuduktan sonra yaptığı jestle gündem oldu.

Sanatçının, hamile olduğunu belirten seyircisine VIP koltuk verip 30 bin dolar hediye etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konserlerinde hayranlarına cömert davranmasıyla tanınan rapçi, son zamanlarda dinleyicilerine yaptığı büyük jestlerle dikkat çekiyor. Daha önce de hayranlarına para dağıtan Drake, bu hareketiyle yine takdir topladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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