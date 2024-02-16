16 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. MEB'in okul süresini uzatacağı iddiası, son günlerde gündemimize geldi. Sabah Gazetesi'nin haberinin ardından milyonlarca kişinin fikir beyan etmeye başladığı bu iddiaya, son olarak Demet Akalın'dan yorum geldi.
2. 2000’li yılların başlarında yayınlanan evlilik programı ile hayatımıza giren şimdilerde ise Esra Erol’un programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar, Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına seyirci olarak katıldı. İzleyenler arasında ‘Damat Caner’i gören Hasan Can da ona takılmadan edemedi.
3. Hande Erçel'İn Mauritius pozlarıyla Yasemin Özilhan'ın Maldivler arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı...
4. Denis Villeneuve'un "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" filminin kadrosu yıldızlarla dolmaya devam ediyor; Anya Taylor-Joy da merakla beklenen filmin kadrosuna katıldı.
5. Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası'nda Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma çıkacak.
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6. İran gazetesi Hamshahri, Ronaldo'nun sevgilisinin paylaştığı aile fotoğrafını sansürledi.
7. Fotoğrafının altına gelen "damat adayı kim bu sefer?" sorusuna cevap veren Şeyma Subaşı'nın havaları "tamam sensin" dedirtti!
8. Hande Ataizi'nin hemcinslerini yerdiği "sıkıntıdan estetik yaptırıyorlar, herkes aynı olmak zorunda değil" açıklaması sosyal medya kullanıcılarına "pes artık" dedirtti.
9. Geçtiğimiz gün "Dune: Part 2"nin Londra galasında giydiği robottan hallice kostümle tüm ilgiyi üzerine çeken ve tüm manşetlere konu olan Zendaya, kostüm değişikliğinden sonra az kalsın yere kapaklanıyordu!
10. İnci Taneleri dizisiyle yatıp kalkıyoruz bir süredir. Dizide çocuklarını arayan Azem olarak karşımıza çıkan Yılmaz Erdoğan'ın gerçek hayattaki oğlunu ve kızını görmüş müydünüz?
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11. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin özel hayatı magazin dünyasında en çok konuşulanlar arasındadır. Özellikle Brad Pitt ile olan bitmiş ilişkisi son zamanlarda epey gündemde. Ancak Jolie'yi bu sefer gündeme getiren ilk eşi oldu. İngiliz aktör Jonny Lee Miller, katıldığı bir podcastte Jolie'yi etkilemek için ne yaptığını anlattı.
12. "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde başarılı oyunculuğu ile hepimizi gözyaşlarına boğan 'Osman' şimdi koca bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin hayat verdiği Osman karakterini küçük yaşlarda tanıyınca son halini görenler değişimine inanamadı.
13. Müziğiyle olduğu kadar aşk hayatıyla da magazinin mercek altında tuttuğu isimlerden biri olan İrem Derici, konserde manitasına yaklaşan bir hayranına böyle ayar verdi!
14. Sparta Prag maçının yıldızı Mauro Icardi'nin mutsuz hali taraftarları endişelendirdi. Wanda Nara ile birlikte kayak yapan Icardi'nin kızı Francesca'nın paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlar akın etti.
15. Kullandığı ilaçların etkisiyle TikTok’ta canlı yayın açan ve burada meslektaşı Tarkan ve canlı yayını izleyenlere küfürler savuran şarkıcı Serdar Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatıldı. Ayrıca yaşananlar sonrasında Serdar Ortaç’ın neler yaptığı da ortaya çıktı.
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16. Eylül Öztürk, Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının ardından hakkında başlatılan soruşturma ve mal varlıklarına el konulmasıyla gündeme gelmişti. Öztürk şirketine kayyum atandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla mal varlığını nasıl elde ettiğini anlatmıştı. Amerika'da yaşayan fenomenin, dava için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusu ise merak konusu olmuştu. Öztürk'ten bir açıklama geldi.
17. Sevgililer günü'nde sahne alan Rober Hatemo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatemo, dikkat çeken itiraflarda bulundu.
18. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un 17 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddia edildi.
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