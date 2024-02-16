İran Gazetesi Ronaldo'nun Sevgilisinin Paylaştığı Fotoğrafı Sansürledi
İran Gazetesi Ronaldo'nun Sevgilisinin Paylaştığı Fotoğrafı Sansürledi
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Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen ünlü futbolcu Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaştığı fotoğraf sansürlendi.
İran'ın en muhafazakar gazetesi olan Hamshahri, Rodriguez'in ailesi ile paylaştığı fotoğrafta dar elbisesi ve kıvrımlı kalçasını fotoşopla keserek yayınladı.
Sansür uygulanarak paylaşılan fotoğrafın orijinal hali;
Sosyal medyada vücudunu paylaşmayı seven 30 yaşındaki model, Ronaldo ile Suudi Arabistan'a taşındığından beri Müslüman geleneklerini takip ederek örtünüyor.
Bir kaynak, The Sun gazetesine Georgina'nın vücudu için çok çalıştığını ve kıvrımlarından gurur duyduğunu, ancak bu durumun bazı bölgelerde kadınlara bakış açısının çarpıklığını gösterdiğini söyledi.
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Bu durumu ilk fark edenlerden biri olan Belçika milletvekili Darya Safai, olay ile ilgili "Bu tam olarak cahillerin kadınlara nasıl baktığını gösteriyor" dedi.
İngiliz-Iranlı oyuncu Omid Djalili ise "Kadınlara böylesine az saygı göstererek onları kamuoyu önünde çirkinleştirmek, çok şey anlatıyor" dedi.
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