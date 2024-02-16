İnci Taneleri Dizisinin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın Hiçbir Yerde Görünmeyen Gerçek Oğlu ve Gerçek Kızı
İnci Taneleri Dizisinin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın Hiçbir Yerde Görünmeyen Gerçek Oğlu ve Gerçek Kızı
İnci Taneleri dizisiyle yatıp kalkıyoruz bir süredir. Dizide çocuklarını arayan Azem olarak karşımıza çıkan Yılmaz Erdoğan'ın gerçek hayattaki oğlunu ve kızını görmüş müydünüz?
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İnci Taneleri dizisi artık her perşembe bizi ekrana kitliyor. Azem ve Dilber'in arasında geçenler bir yana, Azem Hoca'nın çocuklarını bulma çabası bir yana. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Biz şimdi Yılmaz Erdoğan'ın gerçek çocuklarına bakalım.
Organize İşler filminde hatırlarsanız Nazlı olarak seyretmiştik Berfin Erdoğan'ı. Orada da Asım'ın (Yılmaz Erdoğan) kızı rolünü oynamıştı.
Yılmaz Erdoğan'ın Sanem Oktar ile evliliğinden olan Berfin şu an 28 yaşında genç bir kadın ve hayır oyunculuğa devam etmedi.
Kendisi gastronomi okudu ve çok başarılı bir şef oldu. Berfin, Beyoğlu'ndaki bir uzak doğu mutfağında yeteneklerini sergiliyor
Gelelim Yılmaz Erdoğan'ın ikinci çocuğu Rodin'e. O da Erdoğan'ın kendi gibi oyuncu olan eski eşi Belçim Bilgin'le olan evliliğinden dünyaya geldi.
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Rodin'in dünyaya gelmediği zamanı hatırlayanlar şaşıracaktır, gayet normal: Bu genç adam şu an 15 yaşında.
Babası gibi futbola meraklı olan Rodin, eğitim hayatını yurt dışında gerçekleştiriyor.
Şöyle bir bakınca da neredeyse babasının kopyası.
Tam adı Rodin Nazım Erdoğan genç adam, ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.
Yılmaz Erdoğan, Azem olarak İnci Taneleri dizisinde çocuklarına kavuşacak mı bilemiyoruz ama gerçek hayatta kendisine ve çocuklarına sonsuz mutluluklar dileyebiliriz.
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