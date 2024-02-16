Londra Moda Haftası'nda Türk Manken Tuğçe Aral Baş Manken Olarak Podyuma Çıkacak!
Londra Moda Haftası'nda Türk Manken Tuğçe Aral Baş Manken Olarak Podyuma Çıkacak!
Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası'nda Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma çıkacak. 👇
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Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası, 16-20 Şubat tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirilecek.
Büyük ses getirecek olan bu moda haftası aralarında dünyaca ünlü markaların da yer aldığı pek çok firmanın etkinliklerine sahne olacak.
Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenecek defilede Türk manken Tuğçe Aral büyük bir başarı elde etti.
Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkacak olan Tuğçe Aral, baş manken seçilerek büyük bir gurur yaşattı.
Son yıllarda elde ettiği başarılarla moda dünyasının önde gelen markaları ve moda editörlerinin radarına giren Tuğçe Aral, podyumda taşıyacağı kıyafetlerle de herkesin ilgi odağı olacak gibi duruyor.
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Tuğçe Aral mankenliğini yanı sıra aynı zamanda Beyaz TV de ekrana gelen 'Aşçın Olayım' programının da sunuculuğunu üstleniyor.
Yakın zamanda çok daha fazla yerde görmeye başlayacağımız Tuğçe Aral'ın taşıyacağı tasarımlar ilgiyle bekleniyor.
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