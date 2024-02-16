Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan İtiraf: "İki Sene Battaniye Altında Yattım"
Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan İtiraf: "İki Sene Battaniye Altında Yattım"
Sevgililer günü'nde sahne alan Rober Hatemo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatemo, dikkat çeken itiraflarda bulundu.
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Şarkıcı Rober Hatemo, sevgililer gününde Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne aldı. Şarkıcı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Hatemo, Sevgililer Günü'nü, kapitalist bir etkinlik olarak görülse de sevdiğini söyledi. Kendisinin bir ilişkisi olmasa da bu günü güzel bulduğunu ifade etti.
Yaşadığı sağlık problemlerinden bahseden Rober Hatemo, babasını kaybettikten sonra karnının ağrımaya başladığını, bağırsak sorunları yaşadığını ve sahnede şarkı söyleyemediğini söyledi.
İki üç tane profesörle görüştüğünü söyleyen Hatemo, kendisine anksiyete teşhisi konduğunu ve küçük bir doz antidepresan kullandığını söyledi.
İki haftadır ilaç kullandığını belirten Hatemo, İlk başta yan etkiler yaşasa da ilaçların artık iyi geldiğini söyledi. Türkiye'nin yüzde 80'nin bu ilaçları kullandığına da şaşırdığını ekledi.
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Hatemo, hastalık sürecinde iki yıl boyunca evden çıkmadığını söyleyen Rober Hatemo, bu dönemde kimse tarafından aranmadığını da söyledi.
Bağışıklığının düştüğü bu süreçte yanında kimse olmadığını, ancak sağlığına kavuşunca insanların tekrar yanında olduğunu ifade etti. Kendisinin çok az dostu olduğunu ekledi.
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