Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan İtiraf: "İki Sene Battaniye Altında Yattım"

'Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Uzun bir süre bekledim bunu atlatmak için. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az.'