Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan İtiraf: "İki Sene Battaniye Altında Yattım"

Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'dan İtiraf: "İki Sene Battaniye Altında Yattım"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 10:54

Sevgililer günü'nde sahne alan Rober Hatemo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatemo, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şarkıcı Rober Hatemo, sevgililer gününde Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne aldı. Şarkıcı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı Rober Hatemo, sevgililer gününde Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne aldı. Şarkıcı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hatemo, Sevgililer Günü'nü, kapitalist bir etkinlik olarak görülse de sevdiğini söyledi. Kendisinin bir ilişkisi olmasa da bu günü güzel bulduğunu ifade etti.

Hatemo, Sevgililer Günü'nü, kapitalist bir etkinlik olarak görülse de sevdiğini söyledi. Kendisinin bir ilişkisi olmasa da bu günü güzel bulduğunu ifade etti.

Yaşadığı sağlık problemlerinden bahseden Rober Hatemo, babasını kaybettikten sonra karnının ağrımaya başladığını, bağırsak sorunları yaşadığını ve sahnede şarkı söyleyemediğini söyledi.

Yaşadığı sağlık problemlerinden bahseden Rober Hatemo, babasını kaybettikten sonra karnının ağrımaya başladığını, bağırsak sorunları yaşadığını ve sahnede şarkı söyleyemediğini söyledi.

İki üç tane profesörle görüştüğünü söyleyen Hatemo, kendisine anksiyete teşhisi konduğunu ve küçük bir doz antidepresan kullandığını söyledi.

İki üç tane profesörle görüştüğünü söyleyen Hatemo, kendisine anksiyete teşhisi konduğunu ve küçük bir doz antidepresan kullandığını söyledi.

İki haftadır ilaç kullandığını belirten Hatemo, İlk başta yan etkiler yaşasa da ilaçların artık iyi geldiğini söyledi. Türkiye'nin yüzde 80'nin bu ilaçları kullandığına da şaşırdığını ekledi.

İki haftadır ilaç kullandığını belirten Hatemo, İlk başta yan etkiler yaşasa da ilaçların artık iyi geldiğini söyledi. Türkiye'nin yüzde 80'nin bu ilaçları kullandığına da şaşırdığını ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatemo, hastalık sürecinde iki yıl boyunca evden çıkmadığını söyleyen Rober Hatemo, bu dönemde kimse tarafından aranmadığını da söyledi.

Hatemo, hastalık sürecinde iki yıl boyunca evden çıkmadığını söyleyen Rober Hatemo, bu dönemde kimse tarafından aranmadığını da söyledi.

'İki sene battaniye altında yattım kimse ne yapıyorsun diye aramadı beni.'

Bağışıklığının düştüğü bu süreçte yanında kimse olmadığını, ancak sağlığına kavuşunca insanların tekrar yanında olduğunu ifade etti. Kendisinin çok az dostu olduğunu ekledi.

Bağışıklığının düştüğü bu süreçte yanında kimse olmadığını, ancak sağlığına kavuşunca insanların tekrar yanında olduğunu ifade etti. Kendisinin çok az dostu olduğunu ekledi.

'Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Uzun bir süre bekledim bunu atlatmak için. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?