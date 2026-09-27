15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş Satranç Olimpiyatını Yenilgisiz Bitirdi, Wei Yi'nin Rekorunu Geçti

3 Haziran 2011'de Bursa'da doğan Erdoğmuş, 2022'de Türkiye'nin en genç uluslararası ustası oldu, Nisan 2024'te ise Grenke Satranç Festivali'nde tamamladığı normla tarihin en genç dördüncü büyükustası unvanını kazandı. Mayıs 2024'te 2569 puana çıkarak Judit Polgar'ın 13 yaşından önce ulaşılan en yüksek puan rekorunu kıran genç satranççı, Ekim 2024'te 2600 barajını geçen en genç oyuncu oldu. Mayıs 2026'da da 2700 puana ulaşan tarihteki en genç satranççı olarak kayıtlara geçti. Ocak 2026'da Tata Steel Masters'a katılan en genç oyuncu olarak turnuvayı ortak altıncı sırada bitiren Erdoğmuş için eski dünya şampiyonu Magnus Carlsen, 'Dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu' ifadesini kullanmıştı.