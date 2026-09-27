15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş Satranç Olimpiyatını Yenilgisiz Bitirdi, Wei Yi'nin Rekorunu Geçti
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Yağız Kaan olimpiyatı yenilgisiz tamamladı.
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Son turda Caruana ile berabere kaldı.
Rekor 2015'ten beri Wei Yi'nin elindeydi.
Erdoğmuş daha önce de rekorlar kırmıştı.
Türkiye olimpiyatı 13. sırada bitirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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