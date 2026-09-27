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15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş Satranç Olimpiyatını Yenilgisiz Bitirdi, Wei Yi'nin Rekorunu Geçti

15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş Satranç Olimpiyatını Yenilgisiz Bitirdi, Wei Yi'nin Rekorunu Geçti

satranç
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 19:44
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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da tamamlanan 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'ndan satranç tarihine geçen bir puanla döndü. 15 yaşındaki büyükustanın ulaştığı ELO, yıllardır kırılamayan bir rekoru geride bıraktı.

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Yağız Kaan olimpiyatı yenilgisiz tamamladı.

Yağız Kaan olimpiyatı yenilgisiz tamamladı.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda milli takımın açık kategori kadrosunda yer alan Yağız Kaan Erdoğmuş, çıktığı 10 maçta 8 puan toplayarak turnuvayı yenilgisiz tamamladı. Genç büyükusta, 20 Eylül'de olimpiyatta aldığı bir galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '15 yaşındaki milli büyükustamız, 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı yenilgisiz tamamlayarak ELO'sunu 2731'e yükseltti ve 15 yaşında ulaşılan en yüksek ELO puanı rekorunun sahibi oldu' dedi.

Son turda Caruana ile berabere kaldı.

Son turda Caruana ile berabere kaldı.

Erdoğmuş, olimpiyatın son turunda dünya sıralamasında üçüncü sırada bulunan ABD'li büyükusta Fabiano Caruana ile karşılaştı ve mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla turnuvayı 8 puanla kapatan milli sporcu, ELO puanını 2731'e taşıdı. Erdoğmuş, olimpiyat öncesinde FIDE'nin eylül listesinde 2716 puanla yer alıyordu.

Rekor 2015'ten beri Wei Yi'nin elindeydi.

Rekor 2015'ten beri Wei Yi'nin elindeydi.

Türk basınında yer alan haberlere göre Erdoğmuş, bu puanla Çinli büyükusta Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde tuttuğu 2721 puanlık rekoru geride bıraktı ve tarihte en yüksek ELO puanına ulaşan 15 yaşındaki satranç oyuncusu oldu. 1999 doğumlu Wei Yi, 15 yaşındayken Mart 2015 listesinde 2706 puana çıkarak o dönem 2700 barajını geçen en genç oyuncu olmuştu. Erdoğmuş'un ulaştığı 2731 puan ise turnuva sonrasında anlık olarak hesaplanan canlı puan niteliği taşıyor. Olimpiyattaki maçların işlenmesiyle puanın FIDE'nin ekim ayı listesinde resmileşmesi bekleniyor.

Erdoğmuş daha önce de rekorlar kırmıştı.

Erdoğmuş daha önce de rekorlar kırmıştı.

3 Haziran 2011'de Bursa'da doğan Erdoğmuş, 2022'de Türkiye'nin en genç uluslararası ustası oldu, Nisan 2024'te ise Grenke Satranç Festivali'nde tamamladığı normla tarihin en genç dördüncü büyükustası unvanını kazandı. Mayıs 2024'te 2569 puana çıkarak Judit Polgar'ın 13 yaşından önce ulaşılan en yüksek puan rekorunu kıran genç satranççı, Ekim 2024'te 2600 barajını geçen en genç oyuncu oldu. Mayıs 2026'da da 2700 puana ulaşan tarihteki en genç satranççı olarak kayıtlara geçti. Ocak 2026'da Tata Steel Masters'a katılan en genç oyuncu olarak turnuvayı ortak altıncı sırada bitiren Erdoğmuş için eski dünya şampiyonu Magnus Carlsen, 'Dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu' ifadesini kullanmıştı.

Türkiye olimpiyatı 13. sırada bitirdi.

Türkiye olimpiyatı 13. sırada bitirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım olimpiyatı açık kategoride 13., kadınlarda 11. sırada tamamladı. Açık kategoride Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Işık Can, Vahap Şanal ve Emre Can, kadınlarda ise Ekaterina Atalık, Gülenay Aydın, Sıla Çağlar, Ceren Tırpan ve Beren Kalyoncu forma giydi. 11 tur süren olimpiyatta açık kategorinin şampiyonu, son turda Ukrayna'yı 2,5-1,5 yenen ev sahibi Özbekistan oldu, Hindistan ikinci, Almanya üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Çin altın madalyanın sahibi olurken Kazakistan ikinci, Hindistan üçüncü oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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