12 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Mart Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Geçtiğimiz gün Bakırköy'de bir TIR üst geçide sığamayınca devrilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Tabelalara bakmadığı için dört kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü ise pişman olduğunu belirtti. Ancak katliam gibi kazanın yaşandığı alan sürekli trafik kazalarıyla gündeme gelen bir bölge...
Çanakkale’de Gencay Korur, boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra Facebook’tan “Gururlu hissediyor” paylaşımında bulunmuştu. Gencay Korur’un yargılandığı davada bugün karar açıklandı. Katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.
Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan T.C., sonrasında annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Türkiye’nin gündeminde yer alan kazayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, gözlerin çevrildiği Demirören cephesinden ‘alakamız yok’ açıklaması yapıldı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçmasını organize eden Ayşe Ceren Saltoğlu'nun tutuklandığını açıkladı.
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamalar uzun süre tartışılmıştı. Bugün ise İstanbul’da üzerinde Burcu Köksal’ın fotoğrafının yer aldığı sahte broşürler paylaşıldı. DEM Parti PM Üyesi Ahmet Saymadi ise sahte broşürlere tepki gösterdi.
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Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin 1 Mart'ta yaptığı kaza sonucu Oğuz Acı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Kazadan sağ kurtulan 4 genç olay anı ve sonrasını Patronlar Dünyası'na anlattı. Kaza sonrası geçici hafıza kaybı yaşadığını söyleyen Hasan Topal, 'Beyaz ışık gördük hepimiz' dedi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden bir tanesi olan Şevket Altuğ'un son hali görenleri şoke etti. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncunun son haline gelin birlikte bakalım!
Mersin’in Toroslar ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısı olan E.Ö., 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programında Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasıyla ilgili yeni bilgileri palaştı. Pehlivan’da göre, iki aile arasında ‘gergin’ bir görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca kan parası alımı da gündeme geldi.
Ramazan'ın başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri, çalışma saatleriyle ilgili yeni bir uygulama getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesai saatleriyle ilgili yeni uygulamasına ait detaylar içeriğimizde..
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Son dönemlerde isyanlarıyla meşhur oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1.5 saatte 700 metre ilerideki evine gidemediği için isyan etti. Ateş püsküren Kınay, sandığa da seçime de gitmeyeceğini haykırdı.
Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan davası yarın görülecek. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise sahiplendiği kedileri ile yarın görülecek davadan önce Kedi Eros için adalet çağrısında bulundu.
İsrail’in Gazze’de uyguladığı ambargo Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Kentte yaşayan milyonlarca Filistinli açlıkla boğuşuyor. Bugün ortaya çıkan bir videoda ise İsrail askerlerinin hastane baskınında aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarına işkence yaptığı görüldü.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Yavaş, Yıldırım’ın kendisinden Mamak Belediyesi’ni istediğini, kabul etmeyince İYİ Parti’den aday olduğunu söyledi. Cengiz Topel Yıldırım ise Yavaş’ın iddiasını yalanladı.
Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara Denizi’inde beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şengör, yaşanacak depremin İstanbul ile beraber Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkım yapacağını ve Türkiye’nin bağımsızlığını kaybedebileceğini ifade etti.
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