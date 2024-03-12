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Mersin’de İğrenç Olay: 6 Ortaokul Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Mersin’de İğrenç Olay: 6 Ortaokul Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Mersin cinsel istismar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 20:12

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısı olan E.Ö., 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

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