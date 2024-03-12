Mersin’de İğrenç Olay: 6 Ortaokul Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Müdür Yardımcısı Tutuklandı
Mersin’de İğrenç Olay: 6 Ortaokul Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Müdür Yardımcısı Tutuklandı
Mersin’in Toroslar ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısı olan E.Ö., 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.
Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.
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