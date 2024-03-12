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Yine Seçim Yine Sahte Broşürler: Dem Parti Yöneticisi Burcu Köksal Afişine İtiraz Etti

Yine Seçim Yine Sahte Broşürler: Dem Parti Yöneticisi Burcu Köksal Afişine İtiraz Etti

CHP DEM Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 18:47

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamalar uzun süre tartışılmıştı. Bugün ise İstanbul’da üzerinde Burcu Köksal’ın fotoğrafının yer aldığı sahte broşürler paylaşıldı. DEM Parti PM Üyesi Ahmet Saymadi ise sahte broşürlere tepki gösterdi.

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Türkiye’de yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala partiler çalışmalarına hız verirken, sahte broşürlerle seçmenlerin aklını karıştırmaya çalışanlar da ortaya çıktı.

Türkiye’de yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala partiler çalışmalarına hız verirken, sahte broşürlerle seçmenlerin aklını karıştırmaya çalışanlar da ortaya çıktı.

İstanbul’da Kürt kökenli seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu Tarlabaşı bölgesinde, üzerinde Burcu Köksal’ın yer aldığı broşürler dağıtıldı.

İstanbul’da Kürt kökenli seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu Tarlabaşı bölgesinde, üzerinde Burcu Köksal’ın yer aldığı broşürler dağıtıldı.

DEM Parti PM Üyesi Ahmet Saymadi, “Dem Parti İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor. AKP’liler CHP’ye oy verilmesin diye broşür basmışlar, sokak sokak dağıtıyorlar. Şerefimizi korumak size kalmadı!” diyerek broşürlere tepki gösterdi.

DEM Parti PM Üyesi Ahmet Saymadi, “Dem Parti İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor. AKP’liler CHP’ye oy verilmesin diye broşür basmışlar, sokak sokak dağıtıyorlar. Şerefimizi korumak size kalmadı!” diyerek broşürlere tepki gösterdi.

Sahte broşürler sosyal medyada da gündem oldu 👇

Sahte broşürler sosyal medyada da gündem oldu 👇
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Burcu Köksal ne demişti? 👇

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DEM, meclisteki üç tane sözde milliyetçi partinin ekmek teknesi.