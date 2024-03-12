Yine Seçim Yine Sahte Broşürler: Dem Parti Yöneticisi Burcu Köksal Afişine İtiraz Etti

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamalar uzun süre tartışılmıştı. Bugün ise İstanbul’da üzerinde Burcu Köksal’ın fotoğrafının yer aldığı sahte broşürler paylaşıldı. DEM Parti PM Üyesi Ahmet Saymadi ise sahte broşürlere tepki gösterdi.