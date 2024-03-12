Eşini Öldürüp Facebook Paylaşımı Yapmıştı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası!
Eşini Öldürüp Facebook Paylaşımı Yapmıştı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası!
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine 41 yaşındaki Gencay Korur, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Ayşe Korur’u katletmiş ve sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla herkesi şok etmişti.
Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.
Mütalaasını açıklayan savcı, Gencay Korur için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Korur ise, “Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum” dedi.
Verilen aranın ardından karar açıklandı. Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan müşteki avukatı Ahmet Erzi, “Savcı bey mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin kanaati de o yönde oldu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığı gibi daha önce yine Ayşe Korur’a yönelik eylemlerinden dolayı cezalandırılmış olması sebebiyle 2’nci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutuldu. Lehe olan hiçbir indirim uygulanmadı. ‘Kravat’ indirimi diye tabir edilen, arkasına sığınılan hiçbir indirim uygulanmadı. Sanık Türk Ceza Kanunu’nda alabileceği en ağır cezayı aldı. İnfaz rejimine göre de alabileceği en ağır yaptırımla karşılaştı. Adaletin tecelli olduğunu biz burada gördük. Tüm yargılama boyunca ağır ceza mahkemesinin tavrı, adaleti tesis etmeye yönelikti. Bu da son derece önemli. Bir nebze olsun en azından kederli ailenin acısına bir merhem olduğu kanaatindeyiz” dedi.
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