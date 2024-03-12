Mansur Yavaş’tan Cengiz Topel Yıldırım İddiası: “Benden Mamak Belediye Başkanlığını İstedi”
Mansur Yavaş’tan Cengiz Topel Yıldırım İddiası: “Benden Mamak Belediye Başkanlığını İstedi”
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Yavaş, Yıldırım’ın kendisinden Mamak Belediyesi’ni istediğini, kabul etmeyince İYİ Parti’den aday olduğunu söyledi. Cengiz Topel Yıldırım ise Yavaş’ın iddiasını yalanladı.
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Mansur Yavaş, Tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa konuk oldu.
Yavaş, İYİ Parti’nin adayı Cengiz Topel Yıldırım ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Yavaş, İYİ Parti adayın Mamak Belediye Başkanlığı’nın istediğini, kabul edilmeyince her yerde karalama kampanyası yaptığını söyledi.
Mansur Yavaş’ın açıklamaları 👇
Cengiz Topel Yıldırım ise Mansur Yavaş’ı yalanlandı ve “Ya kronik bir yalancısınız ya da ağır bir şizofreni vakası” dedi.
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Cengiz Topel Yıldırım’ın paylaşımı 👇
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