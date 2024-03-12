Mansur Yavaş’tan Cengiz Topel Yıldırım İddiası: “Benden Mamak Belediye Başkanlığını İstedi”

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Yavaş, Yıldırım’ın kendisinden Mamak Belediyesi’ni istediğini, kabul etmeyince İYİ Parti’den aday olduğunu söyledi. Cengiz Topel Yıldırım ise Yavaş’ın iddiasını yalanladı.