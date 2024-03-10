Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Sürecine Dair Bilinmeyenleri "1 Nisan'dan Sonra Açıklayacağım" Dedi

'Bu benim son başkanlık dönemim olacak' diyen Mansur Yavaş, 'Ben siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım sonlandığında da Ankara'dan aday olmayı düşünerek bunu söylememiştim. Kendi işime dönmek, mesleğimi yapmak istiyordum. Şimdi de aynı şekilde kendi hayatımı da yaşamak istiyorum, ailemle, çocuklarımla, torumlarımla beraber...' ifadelerine yer verdi.