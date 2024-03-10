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Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Sürecine Dair Bilinmeyenleri "1 Nisan'dan Sonra Açıklayacağım" Dedi

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Sürecine Dair Bilinmeyenleri "1 Nisan'dan Sonra Açıklayacağım" Dedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 08:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere dair pek çok konuda açıklama yapan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerinden de bahsetti.

Mansur Yavaş, konuya dair 1 Nisan'dan sonra açıklama yapabileceğini belirtti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

'Ben siyaset yapmam, hizmet yaparım' diyerek Ankara'da kazanmasına kesin ihtimalle baktığını söyleyen Yavaş, Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. 

Yavaş, 'Kamu imkanlarından asla yararlanmıyorum' diyerek 'kişisel harcamalar, belediye adına yaptığım harcamaları da ben karşılıyorum' açıkalamasında bulundu.

Başkan Yavaş, geçtiğimiz günlerde tekrar seçilmesi halinde görev bitimi itibarıyla bir kez daha aday olmayacağı söylemlerine açıklık getirdi.

Başkan Yavaş, geçtiğimiz günlerde tekrar seçilmesi halinde görev bitimi itibarıyla bir kez daha aday olmayacağı söylemlerine açıklık getirdi.

'Bu benim son başkanlık dönemim olacak' diyen Mansur Yavaş, 'Ben siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım sonlandığında da Ankara'dan aday olmayı düşünerek bunu söylememiştim. Kendi işime dönmek, mesleğimi yapmak istiyordum. Şimdi de aynı şekilde kendi hayatımı da yaşamak istiyorum, ailemle, çocuklarımla, torumlarımla beraber...' ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlarla ilgili bilinmeyen çok şeyler var" ifadesi üzerine Yavaş, seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Öztürk'ün "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlarla ilgili bilinmeyen çok şeyler var" ifadesi üzerine Yavaş, seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

'Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler, yerel seçimlerin dışına çıkmak istemiyorum' diyen Yavaş, seçildikten sonra açıklama yapması gerekirse konuya dair merak edilenleri cevaplayacağını söyledi.

"Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor."

"Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor."

Bu konuya girmek istemediğini belirten Yavaş, aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde bir iki kez bası Genel Başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim. Belediye Başkanıyım.  Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim.'

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