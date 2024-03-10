Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Sürecine Dair Bilinmeyenleri "1 Nisan'dan Sonra Açıklayacağım" Dedi
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Sürecine Dair Bilinmeyenleri "1 Nisan'dan Sonra Açıklayacağım" Dedi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere dair pek çok konuda açıklama yapan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerinden de bahsetti.
Mansur Yavaş, konuya dair 1 Nisan'dan sonra açıklama yapabileceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
Başkan Yavaş, geçtiğimiz günlerde tekrar seçilmesi halinde görev bitimi itibarıyla bir kez daha aday olmayacağı söylemlerine açıklık getirdi.
Öztürk'ün "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlarla ilgili bilinmeyen çok şeyler var" ifadesi üzerine Yavaş, seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.
"Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda