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Bodrum’da Adaylar Arasında Kavga Çıktı: Raşit Emir Süer, Ahmet Aras’ın Elini Sıkmadı, Ortalık Karıştı

Bodrum’da Adaylar Arasında Kavga Çıktı: Raşit Emir Süer, Ahmet Aras’ın Elini Sıkmadı, Ortalık Karıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.03.2024 - 19:18

İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras’ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.

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Bodrum’da düzenlenen 5’inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı.

Bodrum’da düzenlenen 5’inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı.

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Muğla Büyükşehir Adayı Metin Ergun, İYİ Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer ve diğer İYİ partililerin bulunduğu heyetle selamlaşan Aras'a elini uzatmayan Süer'in söylemleri bir anda ortamı gerginleştirdi. 

İşletme önünde Ahmet Aras'ın elini sıkmayan Süer, 'Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin” dedi.

İşte iki başkan adayı arasında yaşanan gerginliğin görüntüleri…

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