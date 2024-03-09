Bodrum’da Adaylar Arasında Kavga Çıktı: Raşit Emir Süer, Ahmet Aras’ın Elini Sıkmadı, Ortalık Karıştı
Bodrum’da Adaylar Arasında Kavga Çıktı: Raşit Emir Süer, Ahmet Aras’ın Elini Sıkmadı, Ortalık Karıştı
İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras’ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.
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Bodrum’da düzenlenen 5’inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı.
İşte iki başkan adayı arasında yaşanan gerginliğin görüntüleri…
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