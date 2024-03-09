Bodrum’da Adaylar Arasında Kavga Çıktı: Raşit Emir Süer, Ahmet Aras’ın Elini Sıkmadı, Ortalık Karıştı

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Muğla Büyükşehir Adayı Metin Ergun, İYİ Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer ve diğer İYİ partililerin bulunduğu heyetle selamlaşan Aras'a elini uzatmayan Süer'in söylemleri bir anda ortamı gerginleştirdi.

İşletme önünde Ahmet Aras'ın elini sıkmayan Süer, 'Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin” dedi.