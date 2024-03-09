Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cansız Mankeni Sevdi, Okşadı, Sonra da Kucaklayıp Kaçırdı

Cansız Mankeni Sevdi, Okşadı, Sonra da Kucaklayıp Kaçırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.03.2024 - 17:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.

Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.

Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı.

Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı.

İşte güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın