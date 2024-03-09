Cansız Mankeni Sevdi, Okşadı, Sonra da Kucaklayıp Kaçırdı
Cansız Mankeni Sevdi, Okşadı, Sonra da Kucaklayıp Kaçırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.
Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı.
İşte güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler:
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