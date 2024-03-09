9 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Mart Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşındaki hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı sonrasında Halk TV’ye açıklama yapan kızı Sibel Aybar “Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.
Bir derginin kapağında yer alan Şükrü Özyıldız'ın kapak pozundaki gönül çelen karizmatik görünümü Yunan heykellerine benzetildi.
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Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla hepimizi meraktan çatlatan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Yeni sevgilisine büyük düşen Cem Yılmaz, bu sefer de şömine başında sevgilisine şarkılar söyledi.
Güzel sunucu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Nail Gönenli oldu. Birkaç ay önce biten ilişkisini doğrulayan Çağla Şikel'den barışma hamlesi mi geldi?
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En son Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in yeni adresi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yüsra Geyik 'Taş Kağıt Makas' dizisine dahil oluyor.
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