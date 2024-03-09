Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu Hayatını Kaybetti

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)

2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)

2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin

2008 - 2011 - Akasya Durağı

2006 - Selena

2008 - Görgüsüzler

2006 - Sevda Çiçeği

2006 - Unutulmayanlar

2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

2005 - Miras

2005 - İnadım İnat

2004 - Yabancı Damat

2004 - Kalbin Zamanı

2003 - Ömerçip

2000 - Zart-1 TV

1999 - Bize Ne Oldu

1999 - Kahpe Bizans

1998 - Eşkıya

1996 - Tatlı Kaçıklar

1995 - Çiçek Taksi

1993 - Cümbüş Sokak

1993 - Zirvedekiler

1991 - Varyemez

1990 - Sözde Kızlar

1987 - Hoşgeldin Ramazan

1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir

1978 - İşte Bizim Hikayemiz

1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 - Hedef

1977 - Güneşli Bataklık

1977 - Kara Murat Denizler Hakimi

1977 - Çakal Avı

1977 - Şıpsevdi

1977 - Yıkılmayan Adam

1977 - Ölmeyen Şarkı

1977 - Bizim Kız

1976 - Adana Urfa Bankası

1976 - Sıralardaki Heyecan-

1975 - Kocam Erkek mi?

1975 - Dadaş Hasan

1975 - Topuz

1975 - Üç Kağıtçılar

1975 - Evcilik Oyunu

1975 - Acele Koca Aranıyor

1974 - Unutma Beni

1974 - Almanyalı Yarim

1974 - Göç

1974 - Kahramanlar

1974 - Unutama Beni

1974 - Kara Murat Kardeş Kanı

1974 - Kara Murat Ölüm Emri

1974 - Ayrı Dünyalar

1973 - Aşk Mahkumu

1973 - Vurgun

1973 - Soyguncular

1973 - Bitirimler Sosyetede

1973 - Bir Demet Menekşe

1973 - Acı Hayat

1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda

1973 - Bitirim Kardeşler

1973 - Rabia

1973 - Arap Abdo

1973 - Kabadayının Sonu

1973 - Battal Gazi Geliyor

1973 - Anneler Günü

1973 - Gazi Kadın

1973 - Kara Murat Fatih'in Fermanı

1973 - Balıkçı Osman

1972- Süper Adam Kadınlar Arasında

1972 - Bir Pınar ki

1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey

1972 - Yumurcak Küçük Şahit

1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi

1972 - Ayrılık

1972 - Falcı

1972 - Sen Alın Yazımsın

1972 - Hızlı Hızır

1972 - Zulüm

1972 - Ölüm Bebekleri

1972 - Bela Mustafa

1972 - Kadın Yapar

1972 - Yıldırım Ajan

1972 - Kanlı Para

1972 - İtham Ediyorum

1972 - Rüyalar Gerçek Olsa

1972 - Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino

1972 - Ve Silahını Çekti

1972 - Hayatımın En Güzel Yılları

1971 - Keloğlan

1971 - Kızıl Maske'nin İntikamı

1971 - İpi Boynunda Bil

1971 - Herşeyim Sensin

1971 - Bir Kadın Kayboldu

1971 - Yarın Ağlayacağım

1971 - Gizli Aşk

1971 - Ali Baba Kırk Haramiler

1971 - Yavru İle Katip

1971 - Sevdiğim Uşak

1971 - Bicirik İş Başında

1971 - Bicirik İş Peşinde

1971 - Elmacı Kadın

1971 - Görünce Kurşunlarım

1971 - Hasret

1971 - Hem Döğüş Hem Seviş

1971 - Kurşunla Selamlarım

1971 - Sürgünden Geliyorum

1971 - Toto Kralı

1971 - Fadime Cambazhane Gülü

1971 - Üç Arkadaş

1971 - Gönül Hırsızı

1971 - Oyun Bitti

1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971 - Mıstık

1970 - Devler Geliyor - 1970 - Ecel Teri

1970 - Ankara Ekspresi

1970 - Fadime

1970 - Koçum Ali

1970 - Tehlikeli Oyun

1970 - Sevgili Muhafızım

1970 - Şoför Nebahat

1970 - Hayatım Sana Feda

1970 - Arım, Balım, Peteğim

1970 - Buğulu Gözler

1970 - Mazi Kalbimde Yaradır

1970 - Kara Gözlüm

1969 - Kurşunların Kanunu

1969 - Yaralı Kalp

1969 - Gül Ayşe

1969 - İffet

1969 - Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

1969 - Osmanlı Kartalı

1969 - Aşk Bu Değil

1969 - Sabah Olmasın

1969 - Şehir Eşkiyası

1969 - Kaderimsin

1969 - Tarkan

1969 - Acı İle Karışık

1968 - Can Pazarı

1968 - Artık Sevmeyeceğim

1968 - Dağları Bekleyen Kız

1968 - Malkoçoğlu Kara Korsan

1968 - Ömrümün Tek Gecesi

1968 - Leylaklar Altında

1968 - Erikler Çiçek Açtı

1968 - Son Vurgun

1968 - Kara Battal'ın Acısı

1968 - Urfa İstanbul

1968 - Kahveci Güzeli

1968 - Şeyh Ahmet

1967 - Ölüm Saati

1967 - Kara Davut

1967 - Ömre Bedel Kız

1967 - Yaşlı Gözler

1966 - Malkoçoğlu

1966 - Fatih'in Fedaisi