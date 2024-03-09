Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu Hayatını Kaybetti

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)
2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)
2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)
2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)
2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)
2012 - Evim Sensin
2008 - 2011 - Akasya Durağı
2006 - Selena
2008 - Görgüsüzler
2006 - Sevda Çiçeği
2006 - Unutulmayanlar
2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
2005 - Miras
2005 - İnadım İnat
2004 - Yabancı Damat
2004 - Kalbin Zamanı
2003 - Ömerçip
2000 - Zart-1 TV
1999 - Bize Ne Oldu
1999 - Kahpe Bizans
1998 - Eşkıya
1996 - Tatlı Kaçıklar
1995 - Çiçek Taksi
1993 - Cümbüş Sokak
1993 - Zirvedekiler
1991 - Varyemez
1990 - Sözde Kızlar
1987 - Hoşgeldin Ramazan
1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür
1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir
1978 - İşte Bizim Hikayemiz
1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor
1978 - Hedef
1977 - Güneşli Bataklık
1977 - Kara Murat Denizler Hakimi
1977 - Çakal Avı
1977 - Şıpsevdi
1977 - Yıkılmayan Adam
1977 - Ölmeyen Şarkı
1977 - Bizim Kız
1976 - Adana Urfa Bankası
1976 - Sıralardaki Heyecan-
1975 - Kocam Erkek mi?
1975 - Dadaş Hasan
1975 - Topuz
1975 - Üç Kağıtçılar
1975 - Evcilik Oyunu
1975 - Acele Koca Aranıyor
1974 - Unutma Beni
1974 - Almanyalı Yarim
1974 - Göç
1974 - Kahramanlar
1974 - Unutama Beni
1974 - Kara Murat Kardeş Kanı
1974 - Kara Murat Ölüm Emri
1974 - Ayrı Dünyalar
1973 - Aşk Mahkumu
1973 - Vurgun
1973 - Soyguncular
1973 - Bitirimler Sosyetede
1973 - Bir Demet Menekşe
1973 - Acı Hayat
1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda
1973 - Bitirim Kardeşler
1973 - Rabia
1973 - Arap Abdo
1973 - Kabadayının Sonu
1973 - Battal Gazi Geliyor
1973 - Anneler Günü
1973 - Gazi Kadın
1973 - Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973 - Balıkçı Osman
1972- Süper Adam Kadınlar Arasında
1972 - Bir Pınar ki
1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey
1972 - Yumurcak Küçük Şahit
1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi
1972 - Ayrılık
1972 - Falcı
1972 - Sen Alın Yazımsın
1972 - Hızlı Hızır
1972 - Zulüm
1972 - Ölüm Bebekleri
1972 - Bela Mustafa
1972 - Kadın Yapar
1972 - Yıldırım Ajan
1972 - Kanlı Para
1972 - İtham Ediyorum
1972 - Rüyalar Gerçek Olsa
1972 - Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino
1972 - Ve Silahını Çekti
1972 - Hayatımın En Güzel Yılları
1971 - Keloğlan
1971 - Kızıl Maske'nin İntikamı
1971 - İpi Boynunda Bil
1971 - Herşeyim Sensin
1971 - Bir Kadın Kayboldu
1971 - Yarın Ağlayacağım
1971 - Gizli Aşk
1971 - Ali Baba Kırk Haramiler
1971 - Yavru İle Katip
1971 - Sevdiğim Uşak
1971 - Bicirik İş Başında
1971 - Bicirik İş Peşinde
1971 - Elmacı Kadın
1971 - Görünce Kurşunlarım
1971 - Hasret
1971 - Hem Döğüş Hem Seviş
1971 - Kurşunla Selamlarım
1971 - Sürgünden Geliyorum
1971 - Toto Kralı
1971 - Fadime Cambazhane Gülü
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Gönül Hırsızı
1971 - Oyun Bitti
1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971 - Mıstık
1970 - Devler Geliyor - 1970 - Ecel Teri
1970 - Ankara Ekspresi
1970 - Fadime
1970 - Koçum Ali
1970 - Tehlikeli Oyun
1970 - Sevgili Muhafızım
1970 - Şoför Nebahat
1970 - Hayatım Sana Feda
1970 - Arım, Balım, Peteğim
1970 - Buğulu Gözler
1970 - Mazi Kalbimde Yaradır
1970 - Kara Gözlüm
1969 - Kurşunların Kanunu
1969 - Yaralı Kalp
1969 - Gül Ayşe
1969 - İffet
1969 - Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969 - Osmanlı Kartalı
1969 - Aşk Bu Değil
1969 - Sabah Olmasın
1969 - Şehir Eşkiyası
1969 - Kaderimsin
1969 - Tarkan
1969 - Acı İle Karışık
1968 - Can Pazarı
1968 - Artık Sevmeyeceğim
1968 - Dağları Bekleyen Kız
1968 - Malkoçoğlu Kara Korsan
1968 - Ömrümün Tek Gecesi
1968 - Leylaklar Altında
1968 - Erikler Çiçek Açtı
1968 - Son Vurgun
1968 - Kara Battal'ın Acısı
1968 - Urfa İstanbul
1968 - Kahveci Güzeli
1968 - Şeyh Ahmet
1967 - Ölüm Saati
1967 - Kara Davut
1967 - Ömre Bedel Kız
1967 - Yaşlı Gözler
1966 - Malkoçoğlu
1966 - Fatih'in Fedaisi