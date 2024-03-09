Kayhan Yıldızoğlu Kimdir? Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu Neden Öldü, Hasta mıydı?

1966: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
1966: Malkoçoğlu
1967: Kara Davut
1967: Ölüm Saati
1967: Ömre Bedel Kız
1967: Yaşlı Gözler
1968: Artık Sevmeyeceğim
1968: Can Pazarı
1968: Dağları Bekleyen Kız
1968: Erikler Çiçek Açtı
1968: Kahveci Güzeli
1968: Kara Battal'ın Acısı
1968: Leylaklar Altında
1968: Malkoçoğlu Kara Korsan
1968: Ömrümün Tek Gecesi
1968: Şeyh Ahmet
1968: Son Vurgun
1968: Urfa İstanbul
1969: Acı İle Karışık
1969: Aşk Bu Değil
1969: Gül Ayşe
1969: İffet
1969: Kaderimsin
1969: Kurşunların Kanunu
1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969: Osmanlı Kartalı
1969: Sabah Olmasın
1969: Şehir Eşkiyası
1969: Tarkan
1969: Yaralı Kalp
1970: Ankara Ekspresi
1970: Arım, Balım, Peteğim
1970: Buğulu Gözler
1970: You Can't Win 'Em All
1970: Devler Geliyor
1970: Ecel Teri
1970: Hayatım Sana Feda
1970: Kara Gözlüm
1970: Koçum Ali
1970: Mazi Kalbimde Yaradır
1970: Sevgili Muhafızım
1970: Şoför Nebahat
1970: Tehlikeli Oyun
1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler
1971: Bicirik İş Başında
1971: Bicirik İş Peşinde
1971: Bir Kadın Kayboldu
1971: Elmacı Kadın
1971: Cambazhane Gülü
1971: Gizli Aşk
1971: Gönül Hırsızı
1971: Görünce Kurşunlayın
1971: Hasret
1971: Hem Döğüş Hem Seviş
1971: Herşeyim Sensin
1971: İpi Boynunda Bil
1971: Keloğlan
1971: Kızıl Maske'nin İntikamı
1971: Kurşunla Selamlarım
1971: Dört Ateşli Yosma
1971: Mıstık
1971: Oyun Bitti
1971: Sevdiğim Uşak
1971: Sürgünden Geliyorum
1971: Toto Kralı
1971: Üç Arkadaş
1971: Yarın Ağlayacağım
1971: Yavru İle Katip
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: Sezercik Yavrum Benim
1972: Ayrılık
1972: Babanın Arkadaşları
1972: Bela Mustafa
1972: Bir Pınar ki
1972: Falcı
1972: Hayatımın En Güzel Yılları
1972: Hızlı Hızır
1972: İtham Ediyorum
1972: Kadın Yapar
1972: Kanlı Para
1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
1972: Malkoçoğlu Kurt Bey
1972: Ölüm Bebekleri
1972: Rüyalar Gerçek Olsa
1972: Sen Alın Yazımsın
1972: Sezercik Aslan Parçası
1972: Süper Adam Kadınlar Arasında
1972: Ve Silahını Çekti
1972: Yıldırım Ajan
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1972: Zulüm
1973: Acı Hayat
1973: Anneler Günü
1973: Arap Abdo
1973: Aşk Mahkûmu
1973: Balıkçı Osman
1973: Battal Gazi Geliyor
1973: Bir Demet Menekşe
1973: Bitirim Kardeşler
1973: Bitirimler Sosyetede
1973: Gazi Kadın
1973: Kabadayının Sonu
1973: Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973: Rabia
1973: Soyguncular
1973: Turist Ömer Uzay Yolunda
1973: Vurgun
1974: Almanyalı Yarim
1974: Ayrı Dünyalar
1974: Göç
1974: Kahramanlar
1974: Kara Murat Kardeş Kanı
1974: Kara Murat Ölüm Emri
1974: Unutma Beni
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Dadaş Hasan
1975: Evcilik Oyunu
1975: Kocam Erkek Mi?
1975: Topuz
1975: Üç Kağıtçılar
1976: Adana Urfa Bankası
1976: Sıralardaki Heyecan
1977: Bizim Kız
1977: Çakal Avı
1977: Güneşli Bataklık
1977: Kara Murat Denizler Hakimi
1977: Ölmeyen Şarkı
1977: Şıpsevdi
1977: Yıkılmayan Adam
1978: Hedef
1978: İşte Bizim Hikayemiz
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Taşı Toprağı Altın Şehir
1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür
1987: Hoşgeldin Ramazan