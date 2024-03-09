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Kayhan Yıldızoğlu Kimdir? Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu Neden Öldü, Hasta mıydı?

Kayhan Yıldızoğlu Kimdir? Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu Neden Öldü, Hasta mıydı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 22:06 Son Güncelleme: 09.03.2024 - 22:12

Selena'daki Yüce Honos karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, hayatını kaybetti. Oyunculuk kariyerine 1966 yılında başlayan unutulmaz isim sevenlerini yasa boğdu. Yıldızoğlu'nun ne zaman defnedileceği ve ölüm nedeni ise merak edildi. Peki Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu'nun rol aldığı diziler nelerdir? Kayhan Yıldızoğlu neden öldü? 

İşte detaylar...

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Kayhan Yıldızoğlu Kimdir?

Kayhan Yıldızoğlu kimdir

26 Aralık 1936'da doğan Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinema dünyasının önemli isimlerinden biridir. Ziraat mühendisi bir babanın ve öğretmen bir annenin oğlu olan Yıldızoğlu, Hukuk Fakültesi'nde okumuş fakat eğitimini 3. sınıfta, henüz mezun olmadan bırakmıştır. Hayallerinin peşinden koşmuş ve kariyerini oyuncu olarak devam ettirmiştir.

Kayhan Yıldızoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Kayhan Yıldızoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Sanat hayatına 1966 yılında rol aldığı 'Kara Murat Fatih'in Fedaisi' filmiyle  adım atan Yıldızoğlu, genellikle rahip, doktor, komiser ve yardımcı karakterlere hayat vermiştir. 

Kariyeri boyunca 180'den fazla yapımda rol alan sanatçı, geniş kitleler tarafından 'Akasya Durağı' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'Yüce Majeste' karakteri ile tanınmıştır. Ayrıca, Yıldızoğlu'nun hayatında sanatın başka bir yüzü daha vardır; kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile geçirdiği evlilik. İşte bu çift, Türk sinema tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kayhan Yıldızoğlu Neden Vefat Etti?

Kayhan Yıldızoğlu Neden Vefat Etti?

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm nedeni kızı Sibel Aybar tarafından 'yaşlılığa bağlı' vefat olarak açıklamıştır. 9 Mart 2024 Cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybeden Yıldızoğlu'nun cenaze törenine ilişkin bilgi de Aybar tarafından açıklanmıştır. 

Usta oyuncunun kızı Sibel Aybar, 'Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek' diyerek Pazartesi günü öğle namazında cenazenin Levent'ten kaldırılacağını ve Feriköy'e defnedileceğini duyurmuştur.

Kayhan Yıldızoğlu'nun Filmografisi

Kayhan Yıldızoğlu'nun Filmografisi

  • 1966: Kara Murat Fatih'in Fedaisi

  • 1966: Malkoçoğlu

  • 1967: Kara Davut

  • 1967: Ölüm Saati

  • 1967: Ömre Bedel Kız

  • 1967: Yaşlı Gözler

  • 1968: Artık Sevmeyeceğim

  • 1968: Can Pazarı

  • 1968: Dağları Bekleyen Kız

  • 1968: Erikler Çiçek Açtı

  • 1968: Kahveci Güzeli

  • 1968: Kara Battal'ın Acısı

  • 1968: Leylaklar Altında

  • 1968: Malkoçoğlu Kara Korsan

  • 1968: Ömrümün Tek Gecesi

  • 1968: Şeyh Ahmet

  • 1968: Son Vurgun

  • 1968: Urfa İstanbul

  • 1969: Acı İle Karışık

  • 1969: Aşk Bu Değil

  • 1969: Gül Ayşe

  • 1969: İffet

  • 1969: Kaderimsin

  • 1969: Kurşunların Kanunu

  • 1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

  • 1969: Osmanlı Kartalı

  • 1969: Sabah Olmasın

  • 1969: Şehir Eşkiyası

  • 1969: Tarkan

  • 1969: Yaralı Kalp

  • 1970: Ankara Ekspresi

  • 1970: Arım, Balım, Peteğim

  • 1970: Buğulu Gözler

  • 1970: You Can't Win 'Em All

  • 1970: Devler Geliyor

  • 1970: Ecel Teri

  • 1970: Hayatım Sana Feda

  • 1970: Kara Gözlüm

  • 1970: Koçum Ali

  • 1970: Mazi Kalbimde Yaradır

  • 1970: Sevgili Muhafızım

  • 1970: Şoför Nebahat

  • 1970: Tehlikeli Oyun

  • 1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler

  • 1971: Bicirik İş Başında

  • 1971: Bicirik İş Peşinde

  • 1971: Bir Kadın Kayboldu

  • 1971: Elmacı Kadın

  • 1971: Cambazhane Gülü

  • 1971: Gizli Aşk

  • 1971: Gönül Hırsızı

  • 1971: Görünce Kurşunlayın

  • 1971: Hasret

  • 1971: Hem Döğüş Hem Seviş

  • 1971: Herşeyim Sensin

  • 1971: İpi Boynunda Bil

  • 1971: Keloğlan

  • 1971: Kızıl Maske'nin İntikamı

  • 1971: Kurşunla Selamlarım

  • 1971: Dört Ateşli Yosma

  • 1971: Mıstık

  • 1971: Oyun Bitti

  • 1971: Sevdiğim Uşak

  • 1971: Sürgünden Geliyorum

  • 1971: Toto Kralı

  • 1971: Üç Arkadaş

  • 1971: Yarın Ağlayacağım

  • 1971: Yavru İle Katip

  • 1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

  • 1971: Sezercik Yavrum Benim

  • 1972: Ayrılık

  • 1972: Babanın Arkadaşları

  • 1972: Bela Mustafa

  • 1972: Bir Pınar ki

  • 1972: Falcı

  • 1972: Hayatımın En Güzel Yılları

  • 1972: Hızlı Hızır

  • 1972: İtham Ediyorum

  • 1972: Kadın Yapar

  • 1972: Kanlı Para

  • 1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi

  • 1972: Malkoçoğlu Kurt Bey

  • 1972: Ölüm Bebekleri

  • 1972: Rüyalar Gerçek Olsa

  • 1972: Sen Alın Yazımsın

  • 1972: Sezercik Aslan Parçası

  • 1972: Süper Adam Kadınlar Arasında

  • 1972: Ve Silahını Çekti

  • 1972: Yıldırım Ajan

  • 1972: Yumurcak Küçük Şahit

  • 1972: Zulüm

  • 1973: Acı Hayat

  • 1973: Anneler Günü

  • 1973: Arap Abdo

  • 1973: Aşk Mahkûmu

  • 1973: Balıkçı Osman

  • 1973: Battal Gazi Geliyor

  • 1973: Bir Demet Menekşe

  • 1973: Bitirim Kardeşler

  • 1973: Bitirimler Sosyetede

  • 1973: Gazi Kadın

  • 1973: Kabadayının Sonu

  • 1973: Kara Murat Fatih'in Fermanı

  • 1973: Rabia

  • 1973: Soyguncular

  • 1973: Turist Ömer Uzay Yolunda

  • 1973: Vurgun

  • 1974: Almanyalı Yarim

  • 1974: Ayrı Dünyalar

  • 1974: Göç

  • 1974: Kahramanlar

  • 1974: Kara Murat Kardeş Kanı

  • 1974: Kara Murat Ölüm Emri

  • 1974: Unutma Beni

  • 1975: Acele Koca Aranıyor

  • 1975: Dadaş Hasan

  • 1975: Evcilik Oyunu

  • 1975: Kocam Erkek Mi?

  • 1975: Topuz

  • 1975: Üç Kağıtçılar

  • 1976: Adana Urfa Bankası

  • 1976: Sıralardaki Heyecan

  • 1977: Bizim Kız

  • 1977: Çakal Avı

  • 1977: Güneşli Bataklık

  • 1977: Kara Murat Denizler Hakimi

  • 1977: Ölmeyen Şarkı

  • 1977: Şıpsevdi

  • 1977: Yıkılmayan Adam

  • 1978: Hedef

  • 1978: İşte Bizim Hikayemiz

  • 1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

  • 1978: Taşı Toprağı Altın Şehir

  • 1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür

  • 1987: Hoşgeldin Ramazan

İşte, Kayhan Yıldızoğlu'nun Rol Aldığı Bazı Yapımlar

Kayhan Yıldızoğlu selena

  • 1990: Sözde Kızlar

  • 1991: Varyemez

  • 1993: Cümbüş Sokak

  • 1995: Çiçek Taksi

  • 1995: Zirvedekiler

  • 1996: Eşkıya

  • 1996: Tatlı Kaçıklar

  • 1999: Bize Ne Oldu

  • 1999: Kahpe Bizans

  • 2000: Zart-1 TV

  • 2002: Ömerçip

  • 2004: Cennet Mahallesi

  • 2004: Kalbin Zamanı

  • 2004-2005: Yabancı Damat

  • 2005: İnadım İnat

  • 2005: Miras

  • 2006: Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

  • 2006: Sevda Çiçeği

  • 2006: Unutulmayanlar

  • 2006-2009: Selena

  • 2008: Avrupa Yakası

  • 2008: Görgüsüzler

  • 2008-2012: Akasya Durağı

  • 2011: Adanalı

  • 2012: Evim Sensin

  • 2013: Ali Ayşe'yi Seviyor

  • 2013: Bizim Okul

  • 2013: Öyle Sevdim ki Seni

  • 2014-2015: Küçük Ağa

  • 2015: Köstekgiller: Perili Orman

  • 2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu

  • 2016: Aksak

  • 2016: Kertenkele

  • 2016: Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı

  • 2017: Dışarıda

  • 2017: Dostlar Mahallesi

  • 2017: Ver Kaç

  • 2017: Meryem

  • 2018: Cici Babam

  • 2018: Servet

  • 2018: Arka Sokaklar

  • 2018: Benim Adım Osssman

  • 2018: Darısı Başımıza

  • 2018: Gez Show

  • 2018: Meleklerin Aşkı

  • 2019: Bizim Semtin Çocukları

  • 2019: İşimiz Gücümüz Var

  • 2022: Ah Nerede

  • 2022: Bir Türk Masalı

  • 2023Kader Oyunları

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