Kayhan Yıldızoğlu Kimdir? Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu Neden Öldü, Hasta mıydı?

Sanat hayatına 1966 yılında rol aldığı 'Kara Murat Fatih'in Fedaisi' filmiyle adım atan Yıldızoğlu, genellikle rahip, doktor, komiser ve yardımcı karakterlere hayat vermiştir.

Kariyeri boyunca 180'den fazla yapımda rol alan sanatçı, geniş kitleler tarafından 'Akasya Durağı' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'Yüce Majeste' karakteri ile tanınmıştır. Ayrıca, Yıldızoğlu'nun hayatında sanatın başka bir yüzü daha vardır; kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile geçirdiği evlilik. İşte bu çift, Türk sinema tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.