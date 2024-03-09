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Karısı İçin Çocuk Menüsü Oyuncağı Biriktiren Adamdan Zonguldak İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Karısı İçin Çocuk Menüsü Oyuncağı Biriktiren Adamdan Zonguldak İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.03.2024 - 20:53

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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"Yağmur da bir su değil midir?"

"Yağmur da bir su değil midir?"
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İmam Hatipoğlu?

İmam Hatipoğlu?
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"Rizesel anlamda ilk Teoman denemesi"

"Rizesel anlamda ilk Teoman denemesi"
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👇🏻

👇🏻
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Haklı bir isyan...

Haklı bir isyan...
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Hanımcılık mutluluğun anahtarı...

Hanımcılık mutluluğun anahtarı...
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Yapmayan var mı?

Yapmayan var mı?
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"babam aldigim cantanin fiyatini sorunca benim oyunculuk"

"babam aldigim cantanin fiyatini sorunca benim oyunculuk"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Yalnız değilsin...

Yalnız değilsin...
twitter.com
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Erkeklerden sonra sıra reglde.

Erkeklerden sonra sıra reglde.
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Çocukken bu numarayı yemeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Çocukken bu numarayı yemeyen yoktur diye düşünüyoruz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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