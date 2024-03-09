Karısı İçin Çocuk Menüsü Oyuncağı Biriktiren Adamdan Zonguldak İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Karısı İçin Çocuk Menüsü Oyuncağı Biriktiren Adamdan Zonguldak İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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"Yağmur da bir su değil midir?"
İmam Hatipoğlu?
"Rizesel anlamda ilk Teoman denemesi"
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Haklı bir isyan...
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Hanımcılık mutluluğun anahtarı...
Yapmayan var mı?
"babam aldigim cantanin fiyatini sorunca benim oyunculuk"
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Yalnız değilsin...
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Erkeklerden sonra sıra reglde.
Çocukken bu numarayı yemeyen yoktur diye düşünüyoruz.
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