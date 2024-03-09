Çağla Şikel'in Ablası Dünya Evine Girdi! Nikah Şahidiyse Çağla Şikel'in Ayrıldığı Sevgilisi Oldu
Çağla Şikel'in Ablası Dünya Evine Girdi! Nikah Şahidiyse Çağla Şikel'in Ayrıldığı Sevgilisi Oldu
Güzel sunucu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Nail Gönenli oldu. Birkaç ay önce biten ilişkisini doğrulayan Çağla Şikel'den barışma hamlesi mi geldi?
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Sevilen sunucu Çağla Şikel hem fiziği hem güzelliği hem de başarısı ile adından çokça söz ettiriyor.
Son dönemlerde katıldığı farklı etkinliklerle de kendisini sık sık anmıştık.
Buz dolu fıçıya girmesinden...
Üç gün göz bandıyla yaşamasına kadar...
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelmese de Emre Altuğ'dan sonra ilk defa Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini herkese duyurmuştu.
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Bundan 1 yıl önce ilişkileri başlayan Nail Gönenli ile geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmışlardı.
Bu ayrılık üzerine de Çağla Şikel; "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." demişti.
Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel geçtiğimiz gün dünya evine girdi.
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İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in heyecanını ablası Çağla Şikel paylaştı.
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Tabii bu heyecanı yalnız paylaşmadı. Magazin D'nin haberine göre Berna Şikel'in nikah şahidi kardeşi Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu.
Ayrılıklarını doğrulayan çiftin nikahta görünmesi oldukça şaşırttı. Yoksa bir barışma geldi de bizim mi haberimiz yok? Bu aşk karmaşasını heyecanla takip ediyoruz!
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