Çağla Şikel'in Ablası Dünya Evine Girdi! Nikah Şahidiyse Çağla Şikel'in Ayrıldığı Sevgilisi Oldu

Güzel sunucu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Nail Gönenli oldu. Birkaç ay önce biten ilişkisini doğrulayan Çağla Şikel'den barışma hamlesi mi geldi?