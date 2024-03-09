Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çağla Şikel'in Ablası Dünya Evine Girdi! Nikah Şahidiyse Çağla Şikel'in Ayrıldığı Sevgilisi Oldu

Çağla Şikel'in Ablası Dünya Evine Girdi! Nikah Şahidiyse Çağla Şikel'in Ayrıldığı Sevgilisi Oldu

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:05

Güzel sunucu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Nail Gönenli oldu. Birkaç ay önce biten ilişkisini doğrulayan Çağla Şikel'den barışma hamlesi mi geldi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevilen sunucu Çağla Şikel hem fiziği hem güzelliği hem de başarısı ile adından çokça söz ettiriyor.

Sevilen sunucu Çağla Şikel hem fiziği hem güzelliği hem de başarısı ile adından çokça söz ettiriyor.

Son dönemlerde katıldığı farklı etkinliklerle de kendisini sık sık anmıştık.

Son dönemlerde katıldığı farklı etkinliklerle de kendisini sık sık anmıştık.

Buz dolu fıçıya girmesinden...

Buz dolu fıçıya girmesinden...

Üç gün göz bandıyla yaşamasına kadar...

Üç gün göz bandıyla yaşamasına kadar...

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelmese de Emre Altuğ'dan sonra ilk defa Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini herkese duyurmuştu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelmese de Emre Altuğ'dan sonra ilk defa Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini herkese duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bundan 1 yıl önce ilişkileri başlayan Nail Gönenli ile geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmışlardı.

Bundan 1 yıl önce ilişkileri başlayan Nail Gönenli ile geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırmışlardı.

Bu ayrılık üzerine de Çağla Şikel; "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." demişti.

Bu ayrılık üzerine de Çağla Şikel; "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." demişti.

Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel geçtiğimiz gün dünya evine girdi.

Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel geçtiğimiz gün dünya evine girdi.

👇

👇

İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in heyecanını ablası Çağla Şikel paylaştı.

İş insanı Murat Filican ile evlenen Berna Şikel'in heyecanını ablası Çağla Şikel paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tabii bu heyecanı yalnız paylaşmadı. Magazin D'nin haberine göre Berna Şikel'in nikah şahidi kardeşi Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu.

Ayrılıklarını doğrulayan çiftin nikahta görünmesi oldukça şaşırttı. Yoksa bir barışma geldi de bizim mi haberimiz yok? Bu aşk karmaşasını heyecanla takip ediyoruz!

Ayrılıklarını doğrulayan çiftin nikahta görünmesi oldukça şaşırttı. Yoksa bir barışma geldi de bizim mi haberimiz yok? Bu aşk karmaşasını heyecanla takip ediyoruz!

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?