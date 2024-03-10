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Mal Varlığını Açıklayan Mansur Yavaş'tan Rakibi Turgut Altınok'a Taş Geldi

Mal Varlığını Açıklayan Mansur Yavaş'tan Rakibi Turgut Altınok'a Taş Geldi

Mansur Yavaş Turgut Altınok
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 22:55

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Mansur YavaşCHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşma sırasında AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a taş atan Yavaş, mal varlığı konusuna değinerek 'Ben açıkladım, sıra onda' dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde yakından takip edilen isimlerden biri.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde yakından takip edilen isimlerden biri.

Büyükşehir belediyeleri adayları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Mansur Yavaş, güncel olarak sürdürdüğü görevine devam edebilmesi ve yeni dönemde de başkan olabilmesi için yeniden CHP'nin ABB Başkan adayı olarak gösterilmişti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlarken yerel seçim sürecinde bilinmeyen çok şey olduğunun altını çizen Mansur Yavaş, 1 Nisan'dan sonra açıklama yapacağını söyleyerek dikkat çekmişti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlarken yerel seçim sürecinde bilinmeyen çok şey olduğunun altını çizen Mansur Yavaş, 1 Nisan'dan sonra açıklama yapacağını söyleyerek dikkat çekmişti.

'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde bir iki kez bası Genel Başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim. Belediye Başkanıyım.  Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim.'

Burada detaylıca bahsetmiştik:

CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar bir hayli dikkat çekti.

CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar bir hayli dikkat çekti.

Ankara'ya hizmet etmek için seçildiğini ve buna devam edeceğini söyleyen Mansur Yavaş, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara’ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' dedi.

Şubat ayında seçim öncesi kendisinin ve eşinin mal varlığını açıklayan Yavaş, "Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı." demişti.

Şubat ayında seçim öncesi kendisinin ve eşinin mal varlığını açıklayan Yavaş, "Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı." demişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylı olarak tüm mal varlıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Kaçıranlar için yeniden paylaşmış olalım:

Kaçıranlar için yeniden paylaşmış olalım:
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Ardından yaptığı konuşmada mal varlığına değinerek rakibi AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a göndermede bulundu ve "Ben açıkladım ama bakın rakibim hala açıklamıyor." dedi.

Ardından yaptığı konuşmada mal varlığına değinerek rakibi AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a göndermede bulundu ve "Ben açıkladım ama bakın rakibim hala açıklamıyor." dedi.

'Belediyelerin üzerindeki bu şaibenin kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben açıkladım ama bakın rakibim hala açıklamıyor.'

Turgut Altınok'un dört dönem boyunca belediye başkanlığı yaptığının altını çizen Mansur Yavaş "Açıklaması lazım yoksa şaibe altında kalır." dedi.

Turgut Altınok'un dört dönem boyunca belediye başkanlığı yaptığının altını çizen Mansur Yavaş "Açıklaması lazım yoksa şaibe altında kalır." dedi.

Açıklayacak çünkü o da kamu malı kullandı, 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. İlk başladığıyla şimdiki arasındaki mal varlığını çıkıp halka açıklaması lazım yoksa şaibe altında kalır.'

Ardından Turgut Altınok'un kendisi hakkında "projesi yok" ifadelerini kullanmasına atıfta bulunarak "4 yıldır yapıyorum, Allah’tan kork." dedi.

Ardından Turgut Altınok'un kendisi hakkında "projesi yok" ifadelerini kullanmasına atıfta bulunarak "4 yıldır yapıyorum, Allah’tan kork." dedi.

'Benim rakibim ‘Mansur Yavaş’ın projesi yok’ diyor. Bundan daha büyük proje olabilir mi? Ama bunu derken bir de ‘Ben de Başkentkart çıkaracağım, para yükleyeceğim’ diyor. 4 yıldır yapıyorum, Allah’tan kork. En son ‘Kantinkart çıkaracağım’ dedi, onu da 2 yıldır uyguluyorum. Projesi yok derken Mansur Yavaş ne yaptı com adresine girmiş, usul usul tırtıklayarak benim projelerimi proje diye söylüyor. Belediye asfalt, beton değildir, yaşadığı kentte insanlara huzur veren, onların iyi yaşamasını sağlamaktır.'

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