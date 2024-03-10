Mal Varlığını Açıklayan Mansur Yavaş'tan Rakibi Turgut Altınok'a Taş Geldi
Mal Varlığını Açıklayan Mansur Yavaş'tan Rakibi Turgut Altınok'a Taş Geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşma sırasında AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a taş atan Yavaş, mal varlığı konusuna değinerek 'Ben açıkladım, sıra onda' dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde yakından takip edilen isimlerden biri.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlarken yerel seçim sürecinde bilinmeyen çok şey olduğunun altını çizen Mansur Yavaş, 1 Nisan'dan sonra açıklama yapacağını söyleyerek dikkat çekmişti.
CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar bir hayli dikkat çekti.
Şubat ayında seçim öncesi kendisinin ve eşinin mal varlığını açıklayan Yavaş, "Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı." demişti.
Kaçıranlar için yeniden paylaşmış olalım:
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Ardından yaptığı konuşmada mal varlığına değinerek rakibi AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a göndermede bulundu ve "Ben açıkladım ama bakın rakibim hala açıklamıyor." dedi.
Turgut Altınok'un dört dönem boyunca belediye başkanlığı yaptığının altını çizen Mansur Yavaş "Açıklaması lazım yoksa şaibe altında kalır." dedi.
Ardından Turgut Altınok'un kendisi hakkında "projesi yok" ifadelerini kullanmasına atıfta bulunarak "4 yıldır yapıyorum, Allah’tan kork." dedi.
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