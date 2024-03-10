Mal Varlığını Açıklayan Mansur Yavaş'tan Rakibi Turgut Altınok'a Taş Geldi

'Benim rakibim ‘Mansur Yavaş’ın projesi yok’ diyor. Bundan daha büyük proje olabilir mi? Ama bunu derken bir de ‘Ben de Başkentkart çıkaracağım, para yükleyeceğim’ diyor. 4 yıldır yapıyorum, Allah’tan kork. En son ‘Kantinkart çıkaracağım’ dedi, onu da 2 yıldır uyguluyorum. Projesi yok derken Mansur Yavaş ne yaptı com adresine girmiş, usul usul tırtıklayarak benim projelerimi proje diye söylüyor. Belediye asfalt, beton değildir, yaşadığı kentte insanlara huzur veren, onların iyi yaşamasını sağlamaktır.'